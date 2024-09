Tufão | Sinal 8 içado. Macau paralisa antes da chegada do Yagi

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos emitiram ontem à noite o sinal 8 de tempestade, à medida que o tufão Yagi se aproximava da região. As aulas dos ensinos infantil, primário e especial foram ontem suspensas, as ligações marítimas interrompidas e os transportes públicos suspensos

Macau elevou ontem o sinal n.º8 face à aproximação do super tufão Yagi, que entrou ontem no mar do Sul da China, indicaram os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) do território. O Observatório de Hong Kong foi mais rápido a elevar o alerta para o sinal n.º8, emitindo o aviso às 18h20 da tarde de ontem.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) anunciou a suspensão das aulas dos ensinos infantil, primário e especial durante todo o dia de ontem, ao contrário das aulas ou actividades educativas do ensino secundário, que se irão manter. O cancelamento das aulas, ainda durante o sinal n.º3 de tempestade, gerou críticas de pais que, obrigados a cumprir obrigações laborais, se viram forçados a encontrar alternativas para encontrar alguém para tomar conta das crianças.

Porém, como tem sido prática comum em situações destas, a DSEDJ instruiu as escolas a manterem as “instalações e respectivo pessoal em funcionamento, ocupando e acolhendo os alunos que cheguem às escolas, até que o seu regresso a casa se possa fazer em segurança”.

Também o Aeroporto Internacional de Macau alertou que os voos podem ser afectados pelo Yagi e aconselhou os passageiros a contactarem as companhias aéreas para obterem as informações mais recentes.

As ligações marítimas foram também interrompidas ontem, situação que se deve manter hoje, segundo informação da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, suspendendo as ligações a Shekou em Shenzhen e Sheung Wan em Hong Kong.

Águas altas

De acordo com as previsões avançadas ontem, o Yagi iria passar a cerca de 300 quilómetros a sul de Macau antes desta manhã, atravessando o mar do Sul da China em direcção a noroeste, entre a costa oeste de Guangdong e a ilha de Hainão.

Os SMG previram para ontem ventos que podiam atingir rajadas de até 110 quilómetros por hora, enquanto a precipitação e as trovoadas tornar-se-iam gradualmente frequentes.

As autoridades mantinham ontem a previsão de inundações, com altura inferior a meio metro a afectar hoje as zonas baixas do Porto Interior. Ontem de manhã, era patente a tranquilidade e o hábito a lidar com este tipo de fenómeno meteorológico. O canal chinês da Rádio Macau ouviu comerciantes da Rua 5 de Outubro, no Porto Interior. Um dono de uma loja de mariscos secos abriu as portas como num dia normal, ainda sem a instalação de barreiras para conter a entrada de água, algo que disse apenas faria à noite, assim como arrumar os produtos em prateleiras altas.

Na zona da Barra, os donos de garagens de reparação de veículos e motociclos eram os mais inquietos, com um mecânico a revelar que desde terça-feira começou a retirar gradualmente todos os veículos para estacionamentos em zonas altas da cidade.

Pelo menos 15 pessoas morreram nas Filipinas, a maioria na ilha de Luzon, onde se situa a capital, Manila, devido à passagem do Yagi, informaram na quarta-feira as autoridades de Manila. À hora do fecho desta edição, o Yagi ainda não se fazia sentir em Macau. Com Lusa