Reino Unido e França advertem Israel sobre possíveis retaliações

Depois de ter reconhecido o Estado da Palestina este domingo, o Reino Unido veio alertar Israel sobre qualquer retaliação. O governo francês seguiu a mesma linha, antecipando o discurso de Macron.

A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Yvette Cooper, alertou ontem o Governo israelita contra qualquer retaliação ao reconhecimento do Estado da Palestina pelo Reino Unido, nomeadamente a anexação de mais território na Cisjordânia. “Deixei claro ao secretário de Estado israelita que eles não deveriam fazer isso, e também deixei claro que a decisão que tomamos é a melhor maneira de respeitar a segurança de Israel e dos palestinianos”, disse Yvette Cooper, em declarações à emissora pública BBC.

Cooper está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde participará na conferência internacional sobre a solução de dois Estados, promovida pela França e pela Arábia Saudita. “Trata-se de proteger a paz, a justiça e, fundamentalmente, a segurança do Oriente Médio. Continuaremos a trabalhar com todos na região para alcançar isso. O mais fácil seria recuar e dizer: ‘Bem, é muito difícil’.

Mas achamos que isso está errado, depois de termos visto tanta devastação, tanto sofrimento”, disse a governante.

Cooper não especificou quando espera que o Consulado do Reino Unido em Jerusalém se torne uma embaixada, indicando que permanecerá como tal até que um processo diplomático seja estabelecido com a Autoridade Palestiniana.

No domingo, o Reino Unido reconheceu oficialmente o Estado da Palestina. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, momentos depois de a Austrália e o Canadá comunicarem a mesma decisão. “Hoje, para reavivar a esperança de paz e de uma solução de dois Estados, declaro claramente, como primeiro-ministro deste grande país, que o Reino Unido reconhece oficialmente o Estado da Palestina”, anunciou Keir Starmer, numa declaração através de vídeo publicada nas redes sociais.

“Perante o crescente horror no Médio Oriente, agimos para manter viva a possibilidade da paz e de uma solução de dois Estados. Isto significa um Israel seguro e protegido ao lado de um Estado palestiniano viável”, afirmou o chefe do Governo britânico.

Despertar tarde

Também no domingo, numa declaração na missão portuguesa junto às Nações Unidas, em Nova Iorque, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, anunciou que Portugal reconheceu formalmente o Estado da Palestina. O ministro deixou um forte apelo ao cessar-fogo, à libertação dos reféns e ao restabelecimento da ajuda humanitária em Gaza. “Hoje, dia 21 de Setembro de 2025, o Estado português reconhece oficialmente o Estado da Palestina”, anunciou o chefe da diplomacia portuguesa.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, também deverá reconhecer o Estado palestiniano durante a conferência desta segunda-feira.

Outros países que deverão fazê-lo são Bélgica, Malta, Luxemburgo (membros da União Europeia), Andorra e São Marino, segundo a presidência francesa.

O Governo francês também vai responder com extrema firmeza se Israel tomar medidas de retaliação, como o encerramento da sua embaixada, devido ao reconhecimento do Estado Palestiniano, declarou esta segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noël Barrot. “Se tais medidas forem tomadas, responderemos com extrema firmeza. Espero que não chegue a esse ponto (…). Não é de forma alguma do interesse deles [israelitas]”, declarou Barrot à rádio TF1.