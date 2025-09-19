SMG | Esperada “tempestade tropical forte” na próxima semana

Macau vai enfrentar os efeitos da chegada de duas tempestades tropicais em pouco tempo. Se este fim-de-semana se esperam períodos de chuva com a chegada do “Mitag”, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos alertam também para uma “tempestade tropical forte” na próxima semana

O tempo não se avizinha agradável nos próximos dias e a culpa é de duas tempestades tropicais que deverão afectar Macau e Hong Kong na mesma altura. Para já, a tempestade “Mitag”, classificado de sistema tropical pelos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), deverá obrigar hoje a içar o sinal 3 de tempestade, segundo previsões divulgadas ontem, prevendo-se que entre num raio de 200 quilómetros de distância de Macau. A possibilidade de içar o sinal 3 é “moderada a relativamente alta”, diziam ontem os SMG.

Prevê-se ainda que o “Mitag” chegue à costa do Estuário do Rio das Pérolas entre amanhã e domingo, pelo que “o vento e chuva na região serão mais notáveis”, com a “precipitação acumulada a ser relativamente alta”.

Porém, os SMG alertam para o facto de os próximos sete dias serem de mau tempo tendo em conta “outra perturbação tropical no Oceano Pacífico Noroeste que está a desenvolver-se gradualmente” e que vai evoluir para tempestade tropical. Os SMG dizem mesmo que “não se deve subestimar a tempestade tropical subsequente”.

Macau muito afectado

Há ainda “divergências” nas previsões, mas estima-se que a segunda tempestade seja “forte e com grande circulação”, devendo entrar no Mar do Sul da China “no início da próxima semana” e “afectar significativamente Macau, sendo bastante forte o vento ao longo da costa de Guangdong”.

Assim, e tendo em conta que “num curto período há dois ciclones tropicais a atingir Macau”, podem ocorrer “desastres meteorológicos sobrepostos”, pelo que “as condições atmosféricas apresentam imensas flutuações, o que contribui para um elevado grau de incerteza nas previsões meteorológicas”.

Também o Observatório de Hong Kong deixou avisos à população sobre as difíceis condições meteorológicas que se avizinham. “O outro ciclone tropical oriundo da zona noroeste do Pacífico para a zona este das Filipinas deverá intensificar-se de forma significativa nos próximos dias”, deteriorando-se “significativamente o tempo na região” com fortes ventos e chuvas.