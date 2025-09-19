Chikungunya | Detectados mais dois casos importados

Macau registou na quarta-feira mais dois casos importados de febre Chikungunya, o que fez subir para 16 o número de ocorrências desde o início do ano.

O primeiro caso foi detectado num residente que vive na Avenida da Concórdia, no Fai Chi Kei, e que esteve em Zhuhai, entre 7 e 8 de Setembro, e em Jiangmen a 12 de Setembro.

Foi diagnosticado na quarta-feira, depois de recorrer ao Centro de Saúde do Fai Chi Kei. O segundo caso também envolve um residente local, que habita na Avenida do General Castelo Branco. Este residente também esteve em Jiangmen entre 10 e 12 de Setembro.

Quando regressou apresentou sintomas de febre e inchaço nos pés, deslocou-se na terça-feira ao Hospital Kiang Wu, com o diagnóstico a ser feito no dia seguinte. Os dois doentes encontram-se em estado estável, de acordo com os Serviços de Saúde. Após a descoberta dos casos foram tomadas medidas para exterminar mosquitos nas imediações onde vivem os dois residentes.