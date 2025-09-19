Dirigentes dizem que festival lusófono na China ajuda a reforçar laços

A Casa de Portugal e a Casa do Brasil em Macau disseram à Lusa que a expansão de um festival lusófono para Zhongshan e Pequim poderá reforçar os intercâmbios culturais com a China. A Semana Cultural China-Países de Língua Portuguesa vai reunir grupos culturais e artísticos de nove países, incluindo da província chinesa de Qinghai (noroeste), Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

O programa inclui também uma feira de artesanato, demonstrações culinárias com chefs dos países de língua portuguesa e ‘stands’ com produtos lusófonos e de Macau, de acordo com os organizadores.

“O Brasil é o país que mais faz comércio com a China”, disse a presidente da Casa do Brasil em Macau, Carla Fellini. “É importante levar um pouco da nossa cultura até eles para que nos possam conhecer melhor”, acrescentou.

A presidente da Casa de Portugal em Macau, Maria Amélia António, ecoou este sentimento, afirmando que a expansão para a China continental “pode ajudar as relações económicas e culturais”. “Quanto mais conseguirmos mostrar a diferença (…) para tirar proveito do ponto de vista cultural, mais fácil se tornará o contacto entre a China e os países de língua portuguesa. É bom para todos”, expressou.

A cerimónia de abertura oficial está marcada para a próxima semana, 26 de Setembro, na Doca dos Pescadores, em Macau. Durante sete dias, o público poderá desfrutar de espectáculos de dança e música e demonstrações ao vivo por artesãos.

Arte para todos

A partir desse dia, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau acolhe uma exposição colectiva de obras audiovisuais da China e dos países de língua portuguesa. Outra mostra irá reunir trabalhos de artes plásticas de autores lusófonos, a partir de 24 de Outubro e até 18 de Novembro, na Galeria do Instituto para os Assuntos Municipais.

No mesmo evento, será lançado a obra do escritor angolano João Melo “Será Este Livro Um Romance?”, numa edição traduzida para mandarim e publicada simultaneamente na China continental e em Macau.

Em Zhongshan (cidade vizinha a Macau), as actividades decorrem de 29 de Setembro a 12 de Outubro, com espectáculos na Praça de Xingzhong, na baixa da cidade, e uma exposição de artes plásticas no Museu de Cultura Comercial de Xiangshan. Em Pequim, uma praça de um centro comercial no centro da capital chinesa recebe, a 3 e 4 de Outubro, espectáculos culturais e outras actividades promocionais.

A semana cultural é organizada desde 2008 pelo Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), com o apoio das associações dos países lusófonos em Macau.