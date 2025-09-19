Festival de Curtas-Metragens de Macau termina este fim-de-semana

Termina este fim-de-semana a segunda edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de Macau, com a exibição dos filmes vencedores no domingo. Porém, ainda é possível ver muitos filmes em locais como a Cinemateca Paixão, o Galaxy House 7 ou o Galaxy Grand Theatre.

Hoje, “Holy Motors” começa às 19h15, apresentando-se na sala Galaxy House 7. À mesma hora, mas na Cinemateca Paixão, apresentam-se as curtas-metragens “Top Right Corner”, “To The Woods”, “A Pear Tree In The Star Village” e “Agapito”. Depois, a sala do Galaxy House 7 recebe o filme “No One’s Ark”, seguindo-se à mesma hora a exibição de “I’m Glad You’re Dead Now”, “No Skate!” e “Yonne”, na Cinemateca.

“I’m Glad You’re Dead Now” conta a história de dois irmãos que retornam à ilha onde passaram a infância, onde se escondem segredos e tensões muito pesadas que os levam a confrontar o passado sombrio que os conecta, revela a sinopse do filme.

No filme “Agapito”, dirigido por Arvin Belarmino e Kyla Romero, a história centra-se em torno da ligação entre Mira, que pretende chamar a atenção de Júnior com uma canção ensaiada por si e a sua equipa, mas Júnior parece não prestar muita atenção. Será que deste contacto pode surgir um final feliz?

Amanhã, sábado, o programa arranca às 14h com a exibição de “Heading South”, seguindo-se uma sessão de conversa com a actriz Fala Chen, nos cinemas Galaxy Grand Theatre. A partir das 15h é tempo de ver curtas-metragens na Cinemateca Paixão, como “Dear Kankan”, “Golden Times”, “12 Moments Before the Flag-Raising Cerimony” e “Before The Sea Forgets”.

A partir das 19h exibem-se, no mesmo local, os filmes “Zange”, “Perfectly Strangeness”, “Agapito”, “Debaters”, “Loca” e ainda “I’m Not a Robot”. “Perfectly Strangeness”, de Alison Mcalpine, foca-se na “deslumbrante incandescência de um deserto desconhecido, em que três burros descobrem um observatório astronómico abandonado e o universo”. Esta curta é “uma exploração sensorial e cinematográfica do que uma história pode ser”.

Falar do trabalho

Por sua vez, “Debaters”, de Alex Heller, apresenta uma narrativa que se passa num local onde alunos do ensino secundário discutem um projecto de lei sobre o salário mínimo, tentando impressionar dois adultos, que representam a figura de juiz, e que pertencem à classe trabalhadora.

A partir das 19h15 exibe-se, nos cinemas Galaxy House 7, “At The Bench” e depois, a partir das 21h, na Cinemateca Paixão, os filmes “Little Rebels Cinema Club”, “Conex”, “No Skate!”, “Vox Humana” e “Into a Landscape”. “Bad Blood”, com 118 minutos, apresenta-se no Galaxy House 7 a partir das 21h15.

Em “Vox Humana”, de Don Josephus Raphael Eblahan, conta-se a história de um homem que é descoberto numa floresta após ocorrer um terramoto. Depois, um zoologista, uma pessoa que grava áudio e uma equipa de jornalistas têm de lidar com o facto de ele poder ser a causa de todos os desastres naturais que destruíram a pequena cidade na montanha.

Este domingo é dia de exibir os filmes vencedores nas suas diversas categorias, seguindo-se, às 21h, a exibição de “The Lovers On The Bridge” na Cinemateca Paixão.