“Podul” | Sinal 1 de será hoje içado

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) deverão içar hoje o sinal 1 de tempestade tropical devido à influência de uma “subsidência periférica” causada pelo ciclone tropical “Podul”, localizado a leste de da região de Taiwan.

O içar do sinal 1 de tempestade dá-se tendo em conta que o “Podul” deverá estar a 800 quilómetros do território, seguindo rumo em direcção à costa sul de Fujian e costa leste da província de Guangdong.

Hoje o tempo no território deverá ser “extremamente quente”, sendo que as altas temperaturas “poderão provocar trovoadas e chuva com rajadas de vento fortes”. Entre hoje e sexta-feira o tempo deverá ser “instável, ocorrendo aguaceiros ocasionais, por vezes fortes, acompanhados de trovoadas”, apontam ainda os SMG.