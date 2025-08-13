PJ | Detida por receber dinheiro de burlas

Uma mulher do Interior da China foi detida no Posto Fronteiriço das Portas do Cerco, depois de ter usado cinco contas bancárias em seu nome para receber cerca de meio milhão de dólares de Hong Kong apurados em burlas.

De acordo com o canal chinês da Rádio Macau, a Polícia Judiciária (PJ) revelou que a suspeita terá recebido 12.200 renminbis para criar as contas em bancos de Hong Kong para serem usados na transferência de dinheiro proveniente de burlas.

Segundo a versão da PJ, a mulher detida terá recebido o meio milhão de dólares de Hong Kong de uma residente que pensava estar a ajudar um familiar. As autoridades afirmaram que existem mais pessoas envolvidas no caso e que as investigações para apurar os seus paradeiros continuam. A mulher foi encaminhada ao Ministério Público por suspeitas dos crimes de burla de valor elevado e branqueamento de capitais.