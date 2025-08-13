Casa Garden | Inaugurada “After Oriental Garden” com obras de artistas locais e estrangeiros

A Fundação Oriente acolhe, desde ontem, mais uma exposição, integrada no programa anual da “Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau”. Trata-se de “After Oriental Garden”, com curadoria de Kathine Cheong, e que acolhe trabalhos de Charlie Perez-Tlatenchi, Elói Scarva, Ho Tzu Nyen, JinJin Xu e Vividly, nome da dupla Jay Lee e Jay Lei

Desde ontem que é possível visitar, na Casa Garden, sede da Fundação Oriente (FO) em Macau, uma nova exposição. Trata-se de “After Oriental Garden” [Depois do Jardim Oriental”, uma mostra colectiva que pode ser vista até ao dia 5 de Outubro e que é mais uma iniciativa da “Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau”.

Com entrada livre, a curadoria deste projecto esteve a cargo de Kathine Cheong, revelando-se trabalhos onde “Macau é a âncora para navegar pelas memórias multifacetadas da cidade, reflectindo-se sobre a interligação entre história colonial, fluxos comerciais e mudanças ecológicas”, descreve-se numa nota de imprensa sobre o evento.

O público poderá ver trabalhos de cinco grupos de artistas locais e estrangeiros, nomeadamente Charlie Perez-Tlatenchi, Elói Scarva, Ho Tzu Nyen, JinJin Xu e Vividly, nome da dupla Jay Lee e Jay Lei. Todos eles “transformaram experiências pessoais em criações artísticas sob forma de arquivos, esculturas, vídeos e instalações sonoras”.

Em “After Oriental Garden”, procura-se “desestabilizar metanarrativas estereotipadas, permitindo que vozes ocultas venham à tona e que ‘outros’ invisíveis se façam presentes no espaço”. Na Casa Garden haverá, portanto, a “convergência de diferentes artistas” num formato “interdisciplinar”.

Visões múltiplas

A exposição apresenta o trabalho de Elói Scarva, artista português de Macau e que também trabalha como jornalista. Scarva apresenta a obra de escultura “Cápsulas – Câmaras de Eco”, composta por “oito cápsulas temporais que confrontam as evidências físicas de trocas culturais”. Fundador da associação “República das Artes de Coloane”, Elói Scarva tem vindo a promover iniciativas ligadas à arte contemporânea no território.

Outra artista presente nesta mostra, é JinJin Xu, cuja arte deambula entre Macau, Xangai e Nova Iorque. Esta responde ao apelo lançado pela mostra com o trabalho “Poética da Testemunha”. A artista foi reconhecida pela edição chinesa da Forbes como “uma das 100 Personalidades Chinesas Mais Influentes”.

Destaque também para o artista de Singapura, Ho Tzu Nyen, que apresenta o vídeo “O de Ópio”, onde se “reexamina o impacto histórico do comércio de ópio na região asiática”. As suas obras mais recentes abordam transformações históricas e visões futuras da Ásia.

A Casa Garden acolhe ainda o trabalho do emergente artista nova-iorquino Charlie Perez-Tlatenchi, que exibe novas e antigas obras, onde utiliza “materiais e imagens como fábulas para reflectir sobre histórias ocultas no processo de globalização”.

Quem também marca presença é a dupla que adoptou o nome Vividly, e que já foi nomeada quatro vezes para os prémios “Hong Kong Theatre Libre”. Em Macau, a dupla de artistas apresenta “um novo projecto comissionado sobre a viagem das cidades, da memória e dos objectos”, intitulado “Pulso das Coisas: Uma Memória sob o Riacho Desaparecido”.

Esta mostra está dividida em três partes, nomeadamente “Ecos Errantes”, “Viagem ao Oriente” e “Palimpsesto da Fénix”. Os trabalhos dispostos na parte dos “Ecos Errantes” podem ser vistos logo nas escadas da Casa Garden, seguindo-se “Viagem ao Oriente” com “três portas que encaminham [os visitantes] para diferentes espaços narrativos”. Na fase final, “Palimpsesto da Fénix”, permite um prolongamento de todas as narrativas contadas anteriormente, “entrelaçando a memória histórica e a experiência contemporânea, transformando-as para uma recriação, estabelecendo-se um espaço para o pensamento aberto”.

Além da mostra propriamente dita, durante o período de exposição haverá actividades paralelas como o concerto-sonoro “No Jardim – Fluxo da Lua”, a partilha de pesquisa “Histórias de Excursão” pelo coletivo Vividly; a conversa de artistas “Fronteiras: Métodos de Pesquisa em Projetos Interdisciplinares”, a oficina de botânica “Ramos Simbióticos: A Linguagem Secreta das Plantas em Macau” e ainda workshops educativos para estudantes do ensino secundário e universitário.