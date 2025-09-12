Fogo de artifício | Equipas da Áustria e Coreia do Sul actuam amanhã

Decorre amanhã mais uma competição integrada na 33.ª edição do Concurso Internacional de Fogo de Artifício de Macau, desta vez com a apresentação pirotécnica das equipas da Áustria e Coreia do Sul. Mais uma vez o território prepara-se para registar os melhores momentos deste festival icónico

Com mais um fim-de-semana a chegar, é também a hora de assistir a duas novas actuações integradas na 33.ª edição do Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau (CIFAM), organizado pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST), e que acontecem amanhã.

Espera-se a actuação das companhias pirotécnicas da Coreia do Sul e da Áustria, com exibições de fogo-de-artifício, na baía frente à Torre de Macau, pelas 21h e 21h40, respectivamente. Decorre ainda o Arraial do Fogo de Artifício, que começa às 17h30 e termina às 22h30, disponibilizando-se no passeio ribeirinho do Centro de Ciência de Macau um “arraial colorido com gastronomia, espectáculos e jogos”, descreve a DST, em comunicado. A entidade espera, com este evento, poder “atrair mais visitantes e promover a economia nocturna nos bairros comunitários” através da junção das áreas de turismo com eventos.

A Coreia do Sul traz, assim, o terceiro espectáculo de um festival que arrancou no passado dia 6 de Setembro, e que se intitula “Universe of Lake”, com referência à “história do pastor e da tecelã”. O espectáculo está a cargo da empresa “HWARANG Art Pyrotechnics”, que participa pela primeira vez no CIFAM, esperando-se uma apresentação com música e “um design criativo com características da Coreia do Sul”.

Harmonia no ar

A partir das 21h40, surge nos céus o quarto espectáculo, protagonizado pela empresa “FIREevent”, e que se intitula “The Power of Harmony”. Promete-se uma “viagem emocionante”, em que o fogo-de-artíficio e a música servirão para “enaltecer a beleza e a solidariedade”, bem como “partilhar o amor, a amizade e a alegria”. Esta empresa actuou no CIFAM nos anos de 2011, 2015 e 2018, pelo que já conhece bem os cantos à casa e de toda a competição.

Para ver toda a magia proporcionada por estes espectáculos, e até para a captar, haverá seis pontos de visionamento para fotografias e vídeo, nomeadamente na Avenida Dr. Sun Yat-Sen do Centro Ecuménico Kun Iam até à Zona de Lazer Marginal da Estátua de Kun Iam, no passeio ribeirinho do Centro de Ciência de Macau, na Avenida de Sagres (ao lado do Hotel Mandarin Oriental, Macau), no Anim’Arte Nam Van, no caminho marginal do Lago (ao lado do Hotel YOHO Ilha de Tesouro Resorts Mundial), e na Avenida do Oceano, na Taipa, permitindo apreciar o fogo-de-artifício sob diferentes perspectivas.

Quem não puder estar presente nas actuações pode ouvir a música do festival no canal chinês da Rádio Macau (FM100.7), além de que os canais de televisão TDM Ou Mun e TDM Entretenimento transmitirão as exibições em directo. O CIFAM chega ao fim no próximo dia 20 de Setembro.