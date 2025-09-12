2º Festival Internacional de Curtas-Metragens arranca este domingo

Decorre entre domingo e o dia 21 de Setembro a segunda edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de Macau do Galaxy, com sessões em locais tão diversos como os Cinemas Galaxy e Cinemateca Paixão. Os bilhetes já estão à venda na plataforma Enjoy Macao, existindo vários descontos disponíveis.

Fica a promessa de um “programa rico e diversificado”, com sessões de cinema, um fórum da indústria, workshops temáticos e masterclasses. Para encerrar, está programada a cerimónia de entrega de prémios.

Além disso, já está escolhido o júri, composto pela directora artística de Giornate degli Autori (Dias de Veneza), Gaia Furrer; a curadora e produtora do Interior da China, Shen Yang; o curador do Festival Internacional de Cinema de Singapura, Jeremy Chua e o curador do Festival Internacional de Cinema de Jeonju, na Coreia do Sul, Sung Moon. Destaque também para a inclusão de “curadores experientes de festivais internacionais de cinema”, como Giovanna Fulvi, Winnie Lau e Mike Goodridge.

De Macau para o mundo

Há cinco secções de filmes para ver neste festival, sendo uma delas “Curtas de Macau”, inteiramente dedicada às produções locais, podendo ser vistos dez filmes que concorrem ao “Prémio de Unidade de Macau” e “Menção Especial do Júri”, nomeadamente “Chuc Chuc Chuc, de Chao Koi Wang; “Família de Baratas” de Ho Cheok Pan; “Caixa da Raposa” de Ao Ka Meng; “Girl with Amen” de Teng Kun Hou; “Vovó Pirata 3: Tufão Novamente” de Ho Wai Tong; “Hand Hand” de Jarvis Xin; “Voo Nupcial” de Chan Chon Sin; “Roxo” de Ho Keung Un; “The Performance” de Keo Lou e “Waves Under the Sea” de Chan Si Ieong.

O festival traz também a secção “Novas Vozes do Horizonte”, com 26 filmes de todo o mundo, feitos em 2024 e este ano, “com variados temas e géneros de animação, experimental, ficção e documentário”. Neste caso, há quatro prémios a concurso, tal como Melhor Curta-Metragem, Menção Especial do Júri, Melhor Realizador e Prémio de Narrativa Inovadora.

De referir também a secção “Panorama da Ásia Oriental”, com dez curtas-metragens exclusivamente asiáticas que “reflectem o notável dinamismo cultural e a identidade única da região”. Neste caso, o júri que irá escolher os melhores projectos desta secção é presidido por Wang Muyan, programador da Quinzena dos Realizadores, em Cannes. Há ainda para ver a secção “Realizador em Destaque”, onde serão exibidos filmes clássicos do realizador japonês Nobuhiro Yamashita. Inclui-se aqui a exibição comemorativa do 20.º aniversário do filme “Linda Linda Linda”.

O festival inclui ainda a secção “Sessões Especiais”, onde se apresenta “uma selecção de obras não competitivas, ricas em inovação artística e profundidade cultural”.