Rejeitadas declarações de Trump sobre “conspiração” com Pyongyang e Moscovo

A China rejeitou ontem as declarações do Presidente norte-americano, Donald Trump, que acusou o homólogo chinês, Xi Jinping, de “conspirar contra os Estados Unidos” juntamente com os líderes da Rússia e da Coreia do Norte.

“A China desenvolve as suas relações diplomáticas com todos os países, sem nunca visar terceiros”, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun, em conferência de imprensa, em Pequim.

O responsável classificou ainda como irresponsáveis as declarações da chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, que considerou o encontro entre Xi Jinping e os líderes da Rússia e Coreia do Norte, Vladimir Putin e Kim Jong-un, respetivamente, um “desafio directo” à ordem internacional.

A resposta de Pequim surgiu depois de Trump ter escrito, na rede Truth Social, uma mensagem dirigida a Xi: “Peço que transmita os meus mais calorosos cumprimentos a Vladimir Putin e Kim Jong-un, enquanto conspiram contra os Estados Unidos”, comentou o Presidente, referindo-se à presença dos três líderes no desfile que marcou o 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico.