Cabo Verde – Si Ka Ten Txuba, Morrê Di Sedi, Si Txuba Ben, Morrê Fogade

Já não é notícia, mas permanece bem viva na memória dos cabo-verdianos a tragédia que assolou as ilhas de São Vicente e Santo Antão, há algumas semanas. E tudo o que aconteceu está relacionado não só com o nosso velho conhecido Anticiclone dos Açores, mas também com a topografia de África na latitude das ilhas cabo-verdianas e com a simultaneidade de certas circunstâncias meteorológicas e oceanográficas. Para que se inicie a formação de uma depressão tropical, que poderá evoluir, ou não, no sentido da sua intensificação, dando origem a tempestade tropical e, posteriormente, a furacão1, é necessário que a temperatura da superfície do oceano seja relativamente alta (estatisticamente igual ou superior a cerca de 27 ºC), que haja uma pequena perturbação no campo da pressão atmosférica (um vale designado por “onda de leste”) e que o vento na vertical dessa perturbação varie pouco com a altitude (cisalhamento, ou wind shear, fraco).

A simultaneidade destas circunstâncias ocorreu na madrugada de 11 de agosto de 2025, o que provocou a morte de nove pessoas e transformou muitas casas e infraestruturas em destroços, na ilha de São Vicente.

Além dos fatores naturais mencionados, também contribuíram para esta calamidade a fraca memória que caracteriza os seres humanos, no que se refere a fenómenos meteorológicos, e o facto de o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG – autoridade meteorológica de Cabo Verde) não possuir radares meteorológicos estrategicamente colocados de modo a procederem a uma vigilância mais eficiente da evolução dos sistemas meteorológicos. Se as autoridades se lembrassem que situações deste tipo já ocorreram, embora esporadicamente, provavelmente não permitiriam a construção de casas nos leitos e margens das ribeiras, quase permanentemente secas. Mas a natureza não perdoa e, sempre que chove intensamente, a água escorre para as zonas mais baixas, retomando caminhos já outrora percorridos, ou seja, os leitos dessas ribeiras.

Durante a madrugada desse dia, depois de muitos dos habitantes de Mindelo se terem divertido nas festas características do mês de agosto, uma depressão tropical provocou chuva intensa, em especial nas ilhas de São Vicente e Santo Antão. A quantidade de água precipitada atingiu 192,3 mm em apenas 5 horas, superior à média da precipitação anual, o que corresponde a cerca de 38 garrafões de 5 litros de água a caírem na superfície de 1 m² durante esse período, praticamente em toda a ilha de São Vicente.

Chove pouco em Cabo Verde, mas, quando chove, acontece por vezes com grande intensidade, geralmente por ação de perturbações meteorológicas designadas por ondas de leste ou depressões tropicais que delas derivam, e que podem evoluir para tempestades tropicais e furacões. Alguns destes sistemas meteorológicos que ocorrem no Atlântico Norte têm início nas vizinhanças de Cabo Verde, país constituído por um arquipélago localizado no Oceano Atlântico Norte, aproximadamente entre os paralelos 15º e 17º N e os meridianos 22º e 26º oeste, formado por dois subgrupos: Ilhas de Barlavento (Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal e Boavista), localizado a norte do paralelo 16º N e Ilhas de Sotavento (Maio, Santiago, Fogo e Brava), a sul do mesmo paralelo.

O Arquipélago sofre quase permanentemente, em especial as Ilhas de Barlavento, ventos de nordeste, os chamados ventos alísios, relativamente secos devido a parte do trajeto ocorrer sobre o Sahel. Estes ventos, que sopram no bordo sueste do anticiclone dos Açores, transportam por vezes areia e poeira do Sáara que chegam a Cabo Verde e mais além, atravessando grande extensão do Atlântico.

Por sua vez, os ventos alísios de sueste que, devido à rotação da terra infletem para sudoeste após atravessarem o equador (efeito de Coriolis), associados ao anticiclone quase permanente de Santa Helena, situado no Atlântico Sul, são mais húmidos convergem com os alísios de nordeste, dando origem a uma zona designada por Zona Intertropical de Convergência (Intertropical Convergence Zone – ITCZ). Nesta zona, devido à convergência dos dois tipos de alísios, o ar é obrigado a subir dando origem a condensação do vapor de água e formação de nuvens frequentemente de desenvolvimento vertical, designadas por cumulonimbus, caracterizadas por forte precipitação e trovoadas. Esta zona de convergência desloca-se ao longo do ano, acompanhando o movimento aparente do sol, com algum atraso, atingindo a latitude mais a norte em agosto/setembro, regredindo para sul à medida que o ano avança, atingindo a latitude mais baixa em dezembro/janeiro. As condições meteorológicas em Cabo Verde são determinadas principalmente pela posição da ITCZ em relação ao arquipélago. Assim, a estação chuvosa (agosto, setembro e outubro) ocorre quando a ITCZ está mais a norte, e a estação seca abrange os meses de abril a junho, sendo julho o mês de transição. Pode-se também considerar os meses de novembro a março como uma estação intermédia.

Durante a estação das chuvas formam-se, por vezes, ondas de leste nas regiões a sul da ITCZ, devido, em parte, à ação das montanhas existente em África, que introduzem perturbações no fluxo de ar, progredindo de leste para oeste entre as latitudes 5º e 20º N, abrangendo a região em que se localiza Cabo Verde.

Uma destas ondas de leste formou-se em 9 de agosto e evoluiu para depressão tropical. Quando os ventos máximos sustentados atingiram os 34 nós (63 km/h) a depressão passou à categoria de tempestade tropical com o nome Erin2, em 11 de agosto, tendo evoluído para furacão no dia 15. Mais tarde, em 16 de agosto, atingiu a categoria 5, a mais forte da escala de furacões Saffir-Simpson3.

Quando provocou os maiores estragos em Cabo Verde, o sistema meteorológico ainda não tinha nome atribuído, o que só aconteceu quando a depressão tropical evoluiu para tempestade tropical. O seu trajeto seguiu aproximadamente o caminho designado, nos meios meteorológicos, por “rota de Cabo Verde”, que consiste num percurso em torno do Anticiclone dos Açores, com início próximo de Cabo Verde, progredindo para oeste, noroeste, norte, recurvando para nordeste, podendo atingir a Europa já como depressão extratropical.

O bem conhecido cantor Bana (pseudónimo de Adriano Gonçalves), o “Rei da Morna”, na canção “Sina de Cabo Verde”, expressava bem a dureza do clima do seu país: “si ka ten txuba, morrê di sedi, si txuba ben, morrê fogade” (se não há chuva morre-se de sede, se a chuva vem morre-se afogado).

Também Manuel Lopes4, muito antes de Bana, retratou na sua novela “Os flagelados do vento leste”, a tragédia, embora de sinal contrário, do povo cabo-verdiano durante longos períodos de seca.

Olavo Rasquinho

(Meteorologista)

Referências

Os ciclones tropicais, antes de atingirem a classificação de furacão, passam por várias fases, em função da velocidade do vento: depressão tropical, tempestade tropical e furacão (tufão no Noroeste do Pacífico e Mar da China). Quando os ventos máximos sustentados são iguais ou superiores a 34 nós (63 km/h) a depressão tropical passa a Tempestade Tropical (Tropical Storm). Quando iguais ou superiores a 64 nós (119 km/h), toma a designação de Furacão, Tufão, ou Ciclone, conforme as regiões. No caso do Noroeste do Pacífico e Mar do Sul da China, há ainda a considerar uma categoria intermédia, entre a Tempestade Tropical e o Tufão, que é a Tempestade Tropical Severa, quando os ventos máximos sustentados atingem valores iguais ou superiores 48 nós (88 km/h) e inferiores a 64 nós. O sistema depressionário só começa a ser designado pelo um nome internacional quando atinge a categoria Tempestade Tropical. No caso de Noroeste do Pacífico e Mar do Sul da China, os nomes são atribuídos pelo ESCAP/WMO Typhoon Committee, cujo Secretariado está sediado em Macau desde 2007.

No Atlântico, os nomes são atribuídos pelo Hurricane Committee, cujo Secretariado está sediado em Miami.

Na escala de furacões Saffir-Simpson, estes sistemas meteorológicos são classificados com base na velocidade dos ventos máximos sustentados no intervalo de 1 minuto:

Categoria 1 – 64 a 82 nós (119–153 km/h)

Categoria 2 – 83 a 95 nós (154–177 km/h)

Categoria 3 – 96 a 113 nós (178–208 km/h)

Categoria 4 – 114 a 135 nós (209–251 km/h)

Categoria 5 – > 135 nós (> 250 km/h)

Manuel dos Santos Lopes (1907-2005) – escritor, poeta e ensaísta, nascido em Cabo Verde. Juntamente com Baltazar Lopes da Silva, Jorge Barbosa e outros intelectuais cabo-verdianos, fundou no Mindelo, em 1936, a revista “Claridade”, integrada num movimento de emancipação social, cultural e político do povo cabo-verdiano.