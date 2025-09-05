Pequim disposto a continuar a prestar assistência a Cuba

O Presidente chinês, Xi Jinping, afirmou ontem que a China irá continuar a dar “assistência e apoio a Cuba dentro das suas possibilidades”, durante um encontro em Pequim com o homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel.

Segundo um comunicado divulgado pela agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, Xi defendeu o reforço da “cooperação estratégica integral” entre os dois países e apelou à continuação da “coordenação e cooperação” bilateral.

O chefe de Estado chinês destacou a “firme amizade” entre Pequim e Havana e assegurou que a China continuará a “apoiar firmemente Cuba na sua luta justa contra interferências e bloqueios”. “Aproveitemos o 65.º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países, celebrado este ano, para elevar os laços sino-cubanos a um novo patamar”, declarou Xi.

Acordos na mesa

Díaz-Canel garantiu que Havana está “disposta a oferecer um melhor ambiente de negócios para as empresas chinesas”, segundo a mesma fonte, agradecendo ainda “o apoio e a ajuda desinteressada” da China ao desenvolvimento económico e social de Cuba.

Durante o encontro, foram assinados vários documentos de cooperação bilateral em áreas como agricultura local, cooperação prática e inteligência artificial.

Na quarta-feira, o Presidente cubano assistiu, ao lado de líderes como Vladimir Putin (Rússia), Kim Jong-un (Coreia do Norte) e o próprio Xi Jinping, ao desfile militar comemorativo do 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, realizado na capital chinesa.

Díaz-Canel chegou a Pequim vindo do Vietname, onde esteve nas celebrações do 80.º aniversário da proclamação da independência do país e da fundação da então República Democrática do Vietname, no âmbito de uma digressão asiática que inclui também uma paragem no Laos.

A anterior visita oficial do líder cubano à China ocorreu em 2022, tendo também incluído um encontro com Xi Jinping. A China e Cuba estabeleceram relações diplomáticas em 1960 e mantêm laços políticos e económicos estreitos, com Pequim a figurar como um dos principais aliados da ilha das Caraíbas.