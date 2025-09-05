Presidente Xi pede equidade e justiça nas relações internacionais

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu nesta quarta-feira “a firme defesa da equidade e da justiça internacionais”, permanecendo comprometido com o caminho do desenvolvimento pacífico e fazendo esforços incessantes para melhorar o bem-estar das pessoas em todos os momentos.

Xi, também secretário-geral do Comité Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, fez as observações ao discursar numa recepção realizada como parte das actividades comemorativas do 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e na Guerra Antifascista Mundial.

Por volta das 11h30, Xi e a sua esposa, Peng Liyuan, entraram no salão de banquetes juntamente com os líderes estrangeiros e os seus cônjuges presentes na recepção.

Xi observou que a vitória marca uma viragem histórica para a nação chinesa, do abismo da crise em tempos modernos para o caminho da grande revitalização, e também um grande ponto de viragem no desenvolvimento mundial.

“Esta grande vitória foi alcançada por meio da luta conjunta do povo chinês com os aliados e povos antifascistas em todo o mundo”, afirmou Xi. “O governo e o povo chineses jamais esquecerão os governos estrangeiros e os amigos internacionais que apoiaram e auxiliaram o povo chinês em sua resistência contra agressão. Como habitantes do mesmo planeta, a humanidade deve unir-se em tempos difíceis, viver em harmonia e jamais voltar à lei da selva, onde os fortes atacam os fracos”, continuou o presidente chinês.

Sublinhando que a modernização chinesa é a modernização do desenvolvimento pacífico, Xi disse ainda que “a China sempre será uma força de paz, estabilidade e progresso no mundo”. “Esperamos sinceramente que todos os países aprendam com a história, valorizem a paz e trabalhem juntos para promover a modernização mundial e criar um futuro melhor para a humanidade, concluiu Xi.

Na recepção, presidida por Li Qiang, Xi Jinping e a sua esposa Peng Liyuan assistiram a uma apresentação cultural com os convidados. Outros altos oficiais, como Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi e Han Zheng, também participaram do evento.