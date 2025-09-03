Eleições | Rita Santos diz que banner da lista foi danificado

Rita Santos, presidente da assembleia-geral da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), escreveu ontem nas redes sociais que um cartaz da lista Nova Esperança, liderada por José Pereira Coutinho, foi danificado de forma intencional, com um cigarro apagado na imagem do olho esquerdo do candidato. O cartaz em questão está colocado na Avenida do General Castelo Branco.

Rita Santos, que é figura próxima da lista Nova Esperança, liderada por Coutinho e candidata às eleições para a Assembleia Legislativa, não integra o grupo de candidatos, mas afirmou que Coutinho está preocupado com a sua segurança depois deste episódio.

Na publicação, a responsável disse mesmo que a lista Nova Esperança tem o direito de pedir responsabilidade legal depois de o cartaz ter sido danificado. Rita Santos não esqueceu ainda o facto de, depois do debate televisivo em que a lista participou, Pereira Coutinho continuar a ser alvo de difamações, acusado de informações falsas e desacreditado por uma lista concorrente.

A responsável destacou que as eleições para a escolha dos deputados pela via directa para o hemiciclo são importantes para a RAEM e para a implementação do princípio de Macau governada por patriotas. É, portanto, importante impedir as infracções cometidas e o cumprimento de eleições imparciais, frisou Rita Santos na mesma publicação.