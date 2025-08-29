Cooperação | Rússia e China realizam primeira patrulha conjunta com submarinos

A Rússia e a República Popular da China realizaram pela primeira vez uma missão conjunta de patrulhamento submarino na região Ásia-Pacífico, anunciou quarta-feira a Frota do Pacífico da Marinha russa. “O submarino ‘Volkhov’ da Frota do Pacífico e um submarino da Marinha do Exército Popular de Libertação da China realizaram uma viagem de patrulha nos mares do Japão e da China Oriental”, disse a força russa.

Os submarinos diesel-eléctricos regressaram às respectivas bases após o exercício conjunto, referiu a frota russa no comunicado, citado pela agência de notícias espanhola EFE. O “Volkhov” regressou à base em Vladivostoque, no extremo leste da Rússia, após uma viagem de mais de 2.000 milhas náuticas.

A patrulha conjunta visou “reforçar a cooperação naval” entre a Rússia e a China e “manter a paz e a estabilidade na região Ásia-Pacífico”, disse o gabinete de comunicação da Frota do Pacífico.

Visou ainda “monitorizar a área marítima e proteger as actividades económicas marítimas da Rússia e da China”, acrescentou, segundo a agência de notícias russa Ria Novosti. Durante a missão, o submarino russo, com autonomia de navegação de 45 dias e em serviço desde Outubro de 2020, contou com o apoio da corveta “Gromki” e do rebocador de resgate “Foti Krilov”, da Frota do Pacífico.

A patrulha submarina conjunta começou no início de Agosto, após a conclusão do exercício russo-chinês “Interação Marítima – 2025” nas águas do mar do Japão. As marinhas russa e chinesa realizam anualmente patrulhas conjuntas de navios de superfície desde 2021, acrescentou a Ria Novosti.