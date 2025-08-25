Orquestra chinesa | Nova temporada abre com “Brilho do Oriente”

A Orquestra Chinesa de Macau está prestes a começar uma nova temporada de espectáculos e é nesse contexto que o espectáculo “Brilho do Oriente” acontece este sábado, dia 30, marcando o arranque de uma nova temporada de sonoridades diversas e música internacional. Destaque para a estreia da suíte sinfónica da música tradicional chinesa que tem o mesmo nome do concerto

Já é conhecido o primeiro espectáculo que dá o mote a uma nova temporada protagonizada pela Orquestra Chinesa de Macau (OCM) e demais convidados para 2025/2026. Trata-se de “Brilho do Oriente”, nome da Suíte Sinfónica de Música Tradicional Chinesa que fará a sua estreia neste espectáculo que acontece sábado, dia 30, no grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), a partir das 20h.

Esta “Suíte Sinfónica” foi composta por conjunto por compositores da China, Japão e Coreia do Sul, numa criação que, segundo o Instituto Cultural (IC), celebra “a integração cultural e a sinergia artística dos três países no âmbito do programa da ‘Cidade de Cultura da Ásia Oriental 2025′”.

O espectáculo conta com Zhang Lie como director musical e maestro principal, seguindo-se, além de “Brilho do Oriente”, uma “selecção de obras encomendadas e peças clássicas de inspiração regional”.

Coube à OCM convidar “o conceituado compositor chinês Zhao Lin, o jovem compositor Luo Maishuo, o mestre de música japonês Kaoru Wada e o compositor coreano de música tradicional Park Bum-hoon para colaborarem na criação da Suíte Sinfónica de Música Tradicional Chinesa” que dá nome ao espectáculo. O público poderá ver uma interpretação por 12 músicos dos três países, “que irão tocar instrumentos musicais tradicionais como o pipa e o zhongruan chineses, o shakuhachi e o shamisen japoneses, e o haegeum e o gayageum coreanos, revelando de forma vívida as características étnicas e a essência musical das três culturas, prometendo uma actuação única e envolvente”, descreve o IC.

Mais uma encomenda

Além das sonoridades acima mencionadas, o público pode também contar com uma interpretação, por parte da OCM, da composição “Noite de Macau”, uma obra encomendada ao compositor galardoado com a Medalha Cultural de Singapura, Eric Watson, bem como outras peças regionais de destaque, com vista a partilhar com o público a vibrante identidade cultural de Macau através da música. Os bilhetes já estão à venda para este espectáculo, variando os preços entre 120 e 380 patacas.

A OCM tem diversos músicos que dominam a arte de alguns instrumentos musicais tradicionais chineses, como é o caso do Erhu, Gaohu ou Zhonghu.

O director musical e maestro principal, Zhang Lie, desempenha os mesmos papéis na Orquestra Chinesa de Nanjing e na Orquestra Chinesa de Henan. É um renomado maestro chinês, vice-presidente do Comité Profissional de Regência da China e maestro de nível nacional, tendo sido reconhecido como “Artista de Destaque” pelo Ministério da Cultura da China.

Anteriormente, foi maestro permanente da Orquestra Sinfónica da Rádio e do Filme da China e da Orquestra Nacional da Rádio, além de Director Musical e Maestro Principal da Orquestra Nacional de Zhejiang, Orquestra Chinesa de Guangdong e Orquestra Nacional da Rádio e da Televisão de Shaanxi.