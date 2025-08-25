Fai Chi Kei | Nova passagem pedonal inaugurada amanhã

Será inaugurada amanhã, a partir das 10h, a nova travessia pedonal junto à Avenida Marginal do Patane, nas imediações da Doca do Lam Mau e bairro do Fai Chi Kei. Segundo uma nota da Direcção dos Serviços de Obras Públicas e da Direcção dos Serviço para os Assuntos de Tráfego, trata-se de uma obra que terminou mais cedo. “Para a primeira fase da obra referente à travessia pedonal da Avenida Marginal do Patane, e que teve início em Junho do ano passado, foi realizada a recepção provisória em meados de Agosto, verificando-se que, em comparação com a data de conclusão prevista no contrato, a obra foi concluída com a antecipação de cerca de um mês”.

Após a entrada em funcionamento desta passagem superior para peões, serão eliminadas as passadeiras existentes junto aos edifícios Trust Leisure Garden, Van Sion Son Chun e Edifício Industrial da Ásia, sendo instaladas vedações “para reforçar a circulação dos peões em separado dos veículos”. O Governo refere também que esta passagem para peões está equipa com elevadores, pretendendo-se que “a travessia pedonal da Doca de Lam Mau se transforme num sistema pedonal contínuo”.

Na mesma nota, as duas direcções de serviços explicam que “está a ser acelerada a obra de construção de um conjunto de passagem superior para peões situado entre a Rua Norte do Patane e a Rua do Comandante João Belo”, sendo que “a obra de fundações, por estacas, dos acessos da passagem superior para peões, terá início em Setembro e a sua conclusão está prevista para o segundo semestre de 2026”.

Além disso, foi “alargado o passeio do lado da porta de entrada da Escola de Santa Madalena”, tendo sido criada “uma zona provisória de carga e descarga de passageiros e de mercadorias no troço da Rua do Comandante João Belo, junto ao Edifício Wang Hoi”.