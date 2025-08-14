Pequim acusa Taipé de entregar activos estratégicos aos EUA

Pequim acusou ontem Taiwan de ceder aos EUA e entregar activos estratégicos como a TSMC, após Washington sugerir um investimento de 300 mil milhões de dólares no Arizona, onde a empresa já tem fábrica. A porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado, Zhu Fenglian, afirmou que uma operação desta dimensão “afectaria gravemente” a economia taiwanesa e reduziria a “capacidade de desenvolvimento autónomo” da ilha.

“Quando a TSMC foi forçada a anunciar um investimento adicional de 100 mil milhões de dólares nos Estados Unidos, já provocou inquietação no sector e mal-estar na população da ilha. Se se concretizar a cifra de 300 mil milhões, o impacto será enorme”, disse Zhu, em conferência de imprensa.

A responsável acusou Washington de “esvaziar” a indústria taiwanesa e o Partido Democrático Progressista (PDP, no poder na ilha) de ser “o principal cúmplice” pelo papel nas negociações comerciais e na política industrial.

Segundo Zhu, as autoridades taiwanesas “não só cederam antes de negociar em matéria pautal, como entregaram voluntariamente ativos estratégicos de Taiwan como a TSMC”. A porta-voz instou o PDP a “rectificar” e a pôr fim à sua estratégia “traidora”.