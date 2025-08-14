Coreia do Sul | Ex-primeira-dama detida por suspeitas de fraude e corrupção

A ex-primeira-dama sul-coreana Kim Keon-hee, mulher do detido ex-presidente, foi presa preventivamente, no âmbito de casos que envolvem fraude, corrupção e violação das leis eleitorais, disseram as autoridades.

A detenção de Kim Keon-hee, na terça-feira, ocorreu horas depois de os procuradores anunciarem a emissão de um mandado de detenção contra a mulher do ex-presidente Yoon Suk-yeol. O mandado foi emitido devido ao risco de destruição de provas, de acordo com a agência de notícia sul-coreana Yonhap.

Kim, de 52 anos, é acusada de inflacionar artificialmente o valor das acções de uma empresa de comércio automóvel entre 2009 e 2012 e de aceitar presentes de luxo enquanto era primeira-dama, em violação das leis anticorrupção.

Na semana passada, Kim Keon-hee foi interrogada pelos procuradores, tendo apresentado desculpas e prometido cooperar totalmente com a investigação. A ex-primeira-dama é ainda acusada de violar as leis eleitorais ao interferir no processo de nomeação de parlamentares do antigo partido do marido, o Partido do Poder Popular (PPP).

A prisão preventiva significa que ambos os membros do anterior casal presidencial estão agora detidos, uma situação inédita na Coreia do Sul.

O ex-presidente conservador Yoon Suk-yeol, impugnado em Abril, está detido por ter imposto brevemente a lei marcial em Dezembro e mergulhar o país num prolongado caos político. Acusado de insurreição, foi substituído em Junho pelo rival de centro-esquerda, Lee Jae-myung.