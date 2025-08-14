Imobiliário | Evergrande excluída da bolsa de HK a 25 de Agosto

A gigante imobiliária chinesa China Evergrande anunciou terça-feira que será excluída da bolsa de Hong Kong no próximo dia 25 de Agosto, com o dia 22 marcado como último dia de negociação.

A Evergrande recebeu em 08 de Agosto uma carta do operador da bolsa informando-a de que, por não cumprir nenhum dos requisitos para retomar a cotação e após permanecer suspensa depois de 28 de Julho, o Comité de Cotação decidiu cancelar seu ‘status’ de acordo com uma norma do mercado, segundo um comunicado, citado pela Efe.

As acções da Evergrande estão suspensas desde 29 de Janeiro de 2024, altura em que um tribunal de Hong Kong ordenou a sua liquidação, sendo que a empresa não solicitou a revisão da decisão de exclusão.

O grupo avisou os accionistas e investidores de que, embora os títulos continuem válidos, deixarão de ser listados e negociados em Hong Kong e não estarão mais sujeitos às regras de cotação. Antes de a exclusão entrar em vigor, os liquidatários planeiam entregar aos credores um relatório com o progresso da liquidação entre 29 de Janeiro de 2024 e 31 de Julho de 2025.

A Evergrande, que acumulou um passivo de quase 330 mil milhões de dólares antes do seu colapso em 2021, enfrenta actualmente 187 reclamações de dívida no valor de cerca de 350 mil milhões de dólares de Hong Kong, de acordo com os seus liquidatários.