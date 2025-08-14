Corrupção | Condenado antigo responsável de empresa estatal de tabaco a 15 anos de prisão

Um tribunal da cidade de Anyang, no centro da China, condenou ontem a 15 anos de prisão Xu Ying, ex-vice-diretor da Administração Estatal do Monopólio do Tabaco, por crimes de aceitação de subornos.

A sentença inclui ainda uma multa de cinco milhões de yuan e a transferência para o tesouro estatal dos bens obtidos ilegalmente e respectivos juros, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

De acordo com o tribunal, entre 2010 e 2024, Xu utilizou os cargos que ocupou para beneficiar empresas e particulares em operações administrativas e comerciais e na contratação de funcionários, recebendo em troca subornos no valor de mais de 65 milhões de yuan.

Em Maio passado, outro tribunal condenou a 16 anos de prisão Ling Chengxing, ex-director da Administração Estatal do Monopólio do Tabaco, por aceitar subornos e abuso de poder.

Ling foi expulso do Partido Comunista Chinês (PCC) em 2024, após investigações por corrupção, no âmbito das quais Xu também começou a ser investigado. Desde que chegou ao poder, em 2012, o Presidente chinês, Xi Jinping, lançou uma campanha anticorrupção que já levou à condenação de dezenas de altos quadros por aceitar subornos milionários.

Em Janeiro, o chefe de Estado apelou novamente para “ganhar de forma resoluta a dura e prolongada batalha contra a corrupção”, que classificou como “a maior ameaça” para o PCC.