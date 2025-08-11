Banda desenhada | Felix Ip em destaque na nova mostra da FRC

EventosBanda desenhada | Felix Ip em destaque na nova mostra da FRC Hoje Macau - 11 Ago 2025 Apresenta-se hoje ao público a exposição “Comics 2025 + Hong Kong Machines”, acolhida pela Fundação Rui Cunha. Com trabalhos de vários criadores, o destaque vai mesmo para Felix Ip, artista de Hong Kong amplamente conhecido pela sua obra nesta área e que trabalhou como director criativo em cinema de animação A Fundação Rui Cunha (FRC) apresenta hoje, a partir das 18h30, a iniciativa “Comics 2025 + Hong Kong Machines” [Exposição dos Artistas de Manga da Região da Grande Baía ‘Associação de Promoção do Intercâmbio Cultural de Banda Desenhada e Animação de Macau Comics 2025 + Hong Kong Machines’], tratando-se de duas exposições que decorrem entre hoje e sábado, dia 16, seguindo-se depois os dias 19 a 23 de Agosto. Trata-se de duas produções co-organizadas pela Associação de Promoção de Intercâmbio Cultural de Banda Desenhada e Animação de Macau. A abertura da exposição hoje contará com a presença de Felix Ip. A curadoria está a cargo de Howard Chan, presidente da referida associação. A exposição apresenta mais de 60 trabalhos artísticos, com 30 a serem expostos esta semana, com assinatura de cinco artistas de banda desenhada, manga e ilustração de Macau. São eles Leung Wai Ka, Nasu, Vincent Ho, Yeung Siu, e ST, destacando-se o facto de todos eles serem membros da associação que co-organiza o evento. Estrela presente Na segunda semana, faz-se a apresentação de 30 trabalhos de Felix Ip, que além de ser artista de banda desenhada, tem trabalhado como ilustrador e realizador na área da animação, tendo ainda ter participado na produção de brinquedos. Felix Ip foi director criativo de cinema da Imagi Animation Studios e da Unicorn Animation Studios, sendo que alguns dos seus trabalhos mais conhecidos são “Zentrix”, “Teenage Mutant Ninja Turtle”, “Astroboy” e “Monkey King Reloaded”. Em 2012, a banda desenhada adaptada de artes marciais “Blood and Steel”, da sua autoria, ganhou o prémio Golden Dragon de Melhor Banda Desenhada para Adultos. Em 2019, o livro de ilustrações “Hong Kong Machines 1”, que apresenta uma série de robôs “rústicos” com a ligação das suas memórias nostálgicas de infância, ganhou o prémio de Melhor Livro de Arte na categoria de Animação e Banda Desenhada da Ásia-Pacífico. A série “Hong Kong Machines” é a mais popular entre os seus trabalhos e conta com um grande apoio do público e de várias empresas. Desde 2023, esta série tem vindo a expandir-se para o mercado externo, como Singa Machines, Malaysia Machines, Taiwan Machines e Thailand Machines. Recentemente, a série “Blind Box” da “Hong Kong Machines” – Tourist ganhou o Prémio de Ouro no Concurso de Design Inteligente de Hong Kong. O trabalho mais recente de Felix Ip, “Daydream Notebook”, ganhou o Prémio de Prata no “HK Comics Support Programme”, patrocinado pela CreateHK. A Associação de Promoção do Intercâmbio Cultural de Banda Desenhada e Animação de Macau surgiu em 2014 para apoiar o desenvolvimento profissional da indústria, o intercâmbio técnico e a cooperação entre ilustradores locais e estrangeiros, com vista a assegurar mais projectos de alta qualidade e em grande escala, bem como publicações, palestras e outras actividades que beneficiem a comunidade de Macau.