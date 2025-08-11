Sands China | Novo director não executivo

Patrick Sydney Dumont é o novo director não executivo da operadora de jogo Sands China, tendo assumido funções na última sexta-feira, substituindo Robert Goldstein, que se aposentou.

A informação foi divulgada pela Sands China num comunicado à Bolsa de Valores de Hong Kong e citada pelos meios de comunicação locais. Patrick irá exercer a função sem um prazo fixo de nomeação, passando a ser presidente e director executivo das Las Vegas Sands, que controla a Sands China, a partir de Março de 2026, cargos que eram ocupados por Goldstein. Desde Janeiro de 2021, que Patrick Dumont é presidente, director de operações e responsável financeiro da Las Vegas Sands, sendo ainda director da mesma empresa desde Abril de 2017. Patrick Dumont também fará parte do conselho de administração da Sands China.