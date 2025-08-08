Operação Trovoada | Interceptadas cinco pessoas

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) anunciou que foram interceptadas cinco pessoas entre terça-feira e quarta-feira, no âmbito da Operação Trovoada 2025.

De acordo com as autoridades, citadas pelo jornal Ou Mun, três pessoas foram detidas, porque o visto de permanência em Macau tinha expirado. Além disso, outras duas mulheres foram interceptadas por disponibilizarem serviços de prostituição, no que foi considerado um abuso do visto com que estavam no território.

Segundo o CPSP, nesses dias foram realizadas operações de patrulha em 81 pensões e salas de massagem, além de terem sido abordadas 281 pessoas para efeitos de identificação. A nível do trânsito, foram mandados parados 40 veículos, não tendo sido registada qualquer violação da lei.

Troca de dinheiro | Detido homem com 31 anos

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem com 31 anos, do Interior, que se suspeita estivesse a realizar trocas ilegais de dinheiro para o jogo. O caso foi revelado durante a tarde de ontem e citado pelo jornal Ou Mun.

A situação foi descoberta na quarta-feira, quando o homem foi encontrado num casino do Cotai a trocar dinheiro com um jogador, dentro de uma sala para fumadores. Quando os dois homens foram abordados, o jogador confessou que ia trocar 9.350 renminbis por 10.000 dólares de Hong Kong, para apostar.

Além disso, durante a investigação, descobriu-se que horas antes, o mesmo suspeito teria efectuado uma troca de 4.675 renminbis por 5.000 dólares de Hong Kong. Com o homem, foram apreendidos 35.000 dólares de Hong Kong em fichas de jogo, que as autoridades suspeitam iriam ser utilizadas para outras trocas de dinheiro. O caso foi encaminhado para o Ministério Público e os dois homens foram arrolados como testemunhas.