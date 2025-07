MICAF arranca com exposições, instalações e muita cor

Está aí a segunda edição do Festival Internacional de Artes para Crianças de Macau (MICAF, na sigla inglesa), que desde sexta-feira tem a decorrer um programa com 49 actividades e espectáculos em mais de 1.000 sessões, divididos em nove secções. Segundo uma nota do Instituto Cultural (IC), incluem-se nas actividades destinadas aos mais pequenos “programas de artes performativas de nível internacional, um musical de grande escala, exposições de arte, um festival de cinema, grandes instalações ao ar livre, acampamentos artísticos, acampamentos de música, workshops e uma feira artística”.

Segundo o IC, o objectivo do MICAF é “iluminar a infância das crianças através da arte, incentivando as famílias e as crianças a contactarem de perto com as artes a partir de diversas perspectivas usando todos os seus sentidos”.

Um dos eventos é “O Paraíso do Pequeno MICAF”, que irá realizar-se todos os fins-de-semana na Praça do Centro Cultural de Macau (CCM), sendo que esta iniciativa tem vindo a decorrer desde o início do mês de Julho. O evento inclui sessões com jogos e insufláveis com “elementos desportivos, correspondendo assim ao espírito da 15ª edição dos Jogos Nacionais”, além de que está presente a mascote MICAF de 10 metros de altura.

Depois, nos fins-de-semana de 22 a 24 e de 29 a 31 de Agosto, terá lugar o “Dia de Diversão MICAF”, com programas sob o tema “diversão aquática e arte”, incluindo-se também a realização da “Festa da Espuma” e da “Festa de Diversão Aquática”. Haverá também “danças de rua interpretadas por crianças, palhaços, artistas com andas e outras actuações interactivas, bem como workshops de artesanato e exibições de filmes para famílias ao ar livre”.

Uma mostra mágica

Destaca-se também a realização da exposição “A Magia das Linhas: O Mundo Maravilhoso das Ilustrações de Serge Bloch”, patente no ART Espaço, situado no terraço do primeiro andar do Centro Cultural de Macau até ao dia 7 de Outubro. A mesma mostra apresenta-se também na Zona da Barra no entorno da Doca D. Carlos I – Oficinas Navais N.º 1 e N.º 2 até 14 de Setembro.

Esta mostra, organizada em parceria com o MGM, traz três secções que permitem a crianças e adultos “entrarem no espaço criativo construído pelo ilustrador francês Serge Bloch com linhas mágicas” e “embarcarem numa viagem artística cheia de imaginação, alegria e inspiração, na descoberta de um lugar para reconhecerem a beleza dos pequenos momentos da vida”.

Interligadas à exposição decorrem actividades como o seminário “Tela Artística – Pincel de Cor”, bem como o “Workshop Extra de Livros Ilustrados”, ambos a realizar-se nas Oficinas Navais nº2. Depois, oficinas como “Aventura de Rabiscos – Criar Histórias Inspiradas na Arte de Bloch”, “Linhas Travessas – Oficina Magia da Colagem para Famílias” e “Mágicos das Linhas – Oficina de Livros Ilustrados para Famílias” decorrem no ART Espaço”.

O MICAF traz também a Macau o musical “Disney – A Caixa Mágica”, bem como a peça de teatro de marionetas “Os Hamsters de Chong Chong”, seleccionado no âmbito do “Comissionamento de Produções de Artes Performativas 2024-2026”.

O cartaz do MICAF traz também o bailado “Cinderela”, protagonizado pelo Ballet do Teatro Nacional de Brno da República Checa; o teatro multimédia “Poli Pop”, do Teatro Pincelado da Coreia do Sul; sem esquecer “Espectáculo de Neve”, teatro com palhaços.

Ainda na vertente de palco vão decorrer os espectáculos “Um Dia de Astronauta” e o teatro musical coral, de estilo familiar, “Sussurrando o Zodíaco: O Concerto Coral do Zodíaco Chinês”. No cinema, a Cinemateca Paixão apresenta um ciclo de filmes para os apaixonados da animação.