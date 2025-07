Exposição | Os Camões de Vítor Hugo Marreiros em Lisboa

Foi inaugurada no sábado a primeira exposição individual de Vítor Hugo Marreiros em Lisboa, na galeria Passevite. A mostra reúne retratos de Luís de Camões retirados dos cartazes que o designer e artista macaense faz há décadas para celebrar o 10 de Junho. A inspiração, sobre esta e outras figuras de Portugal e da sua literatura, está longe de se esgotar

“Camões, Cinco Zero Zero” é a exposição que pode ser vista até ao fim de Agosto na Galeria Passevite, em Lisboa, e a primeira em nome individual do artista e designer macaense Vítor Hugo Marreiros. Esta não é a primeira estreia total de Marreiros em solo português, tendo em conta a sua participação anterior em exposições colectivas, mas é a primeira vez que expõe em nome próprio e logo para mostrar um trabalho que tanta visibilidade lhe tem dado nos últimos tempos: os cartazes do 10 de Junho com o rosto de Camões, e não só.

A mostra “Camões, Cinco Zero Zero” é, como o nome indica, uma exposição dedicada inteiramente às imagens do poeta nestes cartazes, mas com uma nova roupagem e linguagem artística.

“Tudo partiu do desafio proposto por um colega meu, Henrique Silva, mais conhecido por Bibito”, contou ao HM. “Os quadros que estão aqui não são apenas retirados dos cartazes do 10 de Junho, mas também de outros trabalhos, porque ao longo da minha vida profissional tive inúmeras oportunidades de retratar temas lusos e ícones como Fernando Pessoa, Amália, até a sardinha”, contou.

Vítor Hugo Marreiros faz os cartazes do 10 de Junho – Dia de Camões, Portugal e das comunidades portuguesas há 34 anos e sempre procurou mesclar a figura do poeta com alguns temas da actualidade do país, bem como os símbolos da portugalidade.

“Nos últimos anos procurei retratar as preocupações da comunidade portuguesa [de Macau], bem como os acontecimentos em Portugal, a crise, a covid-19 ou a guerra na Ucrânia. O Camões fala por si, em anos diferentes e acompanhado sempre dos acontecimentos do ano. Às vezes ponho o Camões a falar por mim. A minha companheira diz-me sempre isso, que eu ponho o Camões a dizer aquilo que eu quero.”

Houve tempos, e cartazes, em que o artista retratou alguns episódios da actualidade de Macau, como o aumento da instalação de câmaras de videovigilância ou mesmo a proibição de fumar em certos sítios. “Sentia que, dentro da comunidade portuguesa e de toda a Macau, este episódio [a proibição de fumar] tinha sido como que uma agressão. Às vezes vou ouvindo as preocupações da comunidade e também as minhas, não só em relação a Portugal, como também a Macau. Esses temas podem surgir isolados, mas também ligados ao Camões e a outros nomes que coloco [nos cartazes], por brincadeira”, acrescentou.

O artista e o poeta

Ironicamente, a relação de Vítor Hugo Marreiros com a escrita de Camões, seja a poesia, as cartas ou os próprios Lusíadas nem é de grande proximidade – o artista assume mesmo que prefere a Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto. “Acho mais engraçado. ‘Os Lusíadas’ é uma obra mais pesada, forte, heroica. Prefiro a ‘Peregrinação’, e até para desenhar tem mais piada. Sempre que preciso de fazer algum trabalho, com uma parte histórica, noticiosa ou literária, começo sempre por ler a ‘Peregrinação’.”

Aliás, Vítor Hugo Marreiros diz procurar sempre explicações sempre que os seus desenhos bloqueiam com a necessidade de alguma informação factual ou histórica. “Sou um drácula. Quando preciso de qualquer coisa ligada à medicina, vou ao meu amigo. Não tenho vergonha de pedir coisas a um amigo advogado. Aproveito a cultura dos outros também, porque é muito importante pesquisar”, disse.

Na mostra da Galeria Passevite, “há arranjos diferentes em termos técnicos e há espaço para novas interpretações”. Vítor Hugo Marreiros diz não se ter cansado ainda de fazer o cartaz e até já tem dois preparados para os próximos dois anos.

“Há espaço para novas imagens. O Camões tem de aparecer sempre, mas é acompanhado por figuras dos acontecimentos actuais, figuras de época, pelas preocupações nacionais. Há quem diga que sou um gráfico político, mas eu não sou muito ligado à política, preocupo-me mais com a sociedade. Por exemplo, no último cartaz do 10 de Junho surge o Trump, e também coloquei uma conversa entre D. Afonso Henriques e o presidente do FC Porto [ex-presidente, Pinto da Costa], porque D. Afonso Henriques foi rei e ele era o presidente. Há pequenos pormenores, vou brincando com coisas sérias, mas não ensino nada. Leio, interpreto e sugiro. Para mim a política, se é de direita ou de esquerda, diz-me pouco”, rematou.