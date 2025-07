Nova Grand | Shun Tak dá “grande importância” a revestimento caído

O bloco 5 do Nova Grand, no centro da Taipa, foi um dos edifícios afectados pela passagem no domingo do tufão Wipha por Macau, com a queda do revestimento exterior de um prédio a cair de grande altitude para a via pública.

A Shun Tak Holdings, responsável pelo empreendimento, emitiu um comunicado a afirmar que presta grande atenção ao incidente. “O grupo atribuiu grande importância a este incidente e comunicou imediatamente com o empreiteiro para saber mais sobre a situação no local.

Foi confirmado que ninguém ficou ferido no incidente. Gostaríamos de agradecer aos bombeiros por terem retirado rapidamente a fachada caída e por terem tomado precauções de segurança para vedar a plataforma do edifício e os troços de estrada relacionados”, indicou a empresa.

Além disso, o grupo afirmou ter instado “seriamente” o empreiteiro a fazer trabalhos de inspecção e manutenção abrangentes assim que as condições meteorológicas o permitam, para eliminar riscos e garantir a segurança do edifício e do ambiente circundante.

O Nova Grand é um bloco de construção recente, situado na Taipa Central, composto por oito torres com alturas entre os 40 e 48 andares, oferecendo cerca de 1.800 apartamentos para um segmento imobiliário de luxo.

Pátio de Espinho | Edifício abandonado ruiu

Um edifício abandonado há vários anos no Pátio de Espinho, perto das Ruínas de São Paulo, ruiu durante a manhã de ontem, de acordo com a informação avançada pelo jornal Ou Mun. Segundo o jornal, o edifício encontrava-se desocupado e partes da estrutura já tinham ruído anteriormente.

Todavia, ontem, após a passagem do tufão a infra-estrutura cedeu totalmente, e principalmente as paredes externas. A queda das paredes não causou qualquer ferido e também não houve danos nos edifícios junto à casa que cedeu.

O facto de a estrutura ter ruído levou a que trabalhadores das Obras Públicas se tivessem deslocado ao local para averiguar a existência de riscos para a segurança pública. Os resultados da inspecção ainda não tinham sido revelados durante a tarde de ontem.