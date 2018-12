A Shun Tak China Travel opera desde sexta-feira o passeio marítimo entre o Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa e a Ponte-Cais de Coloane. O itinerário começa no Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa, passando ao longo do canal de acesso ao Porto Interior e do canal de Shizimen, termina na Ponte-Cais de Coloane; outro percurso começa na Ponte-Cais de Coloane, passando pela mesma rota com destino ao Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa.

Segundo a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), está agendada, no mínimo, uma viagem para cada itinerário por dia. Desde 25 de Setembro, realiza-se outro passeio marítimo, operado, desta feita, pela Agência de Transporte de Passageiros Yuet Tung, que tem como ponto de embarque e desembarque o Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior, com passagem em frente à Ilha Fronteiriça Artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau pelo canal do Porto Interior e pelo canal de acesso ao Porto Interior.