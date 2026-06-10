GP Macau | FIA muda formato da prova de F4

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou na semana passada um novo formato para a Taça do Mundo de Fórmula 4, integrada no programa do Grande Prémio de Macau no mês de Novembro. O organismo que tutela o desporto automóvel a nível mundial pretende assegurar a presença das principais equipas de fórmulas de promoção na aguardada segunda edição da competição.

Após ter confirmado, no mês passado, a inclusão da segunda edição da Taça do Mundo de F4 da FIA no programa da 73.ª edição do Grande Prémio de Macau, a federação internacional revelou agora que o modelo de participação tradicional, aberto às equipas, já adoptado na Taça do Mundo de Fórmula Regional (FR) da FIA, e em todas as outras disciplinas do programa, e que passará igualmente a vigorar na prova destinada aos monolugares de F4.

Segundo a FIA, esta decisão “resulta de uma avaliação do conceito ‘arrive-and-drive’ (chave na mão), utilizado na edição inaugural da Taça do Mundo de F4 na época passada, quando alguns dos mais promissores jovens pilotos do automobilismo competiram sob uma estrutura centralizada”.

Em 2025, a Mintimes, entidade organizadora do Campeonato Chinês de F4, foi o “operador exclusivo” da prova disputada nas ruas da RAEM. A empresa chinesa disponibilizou aos pilotos que competiram no Circuito da Guia os monolugares Mygale M21-F4, recentemente rebaptizados como Ligier JS F422, provenientes das equipas e pilotos privados participantes no seu campeonato. Em conjunto com os técnicos da FFSA (Fédération Française du Sport Automobile), a Mintime assumiu toda a responsabilidade pelo apoio técnico da Taça do Mundo, obrigando todos os concorrentes a utilizar estes fórmulas.

Aberto às equipas

Embora muitas equipas de F4 internacionais tenham encarado com alguma reserva o modelo de operador único adoptado no ano passado, várias acabaram por marcar presença em Macau através dos seus pilotos. Algumas enviaram mesmo técnicos para acompanhar os trabalhos no terreno, apesar de não lhes ser permitido intervir na componente técnica e estratégica durante o fim de semana da prova. Em 2026, esse cenário muda radicalmente: as principais equipas de F4 poderão competir com as suas próprias estruturas e máquinas.

A segunda edição da Taça do Mundo de F4 da FIA contará também com uma grelha alargada, passando a disponibilizar 24 lugares, mais quatro do que em 2025. O aumento surge apesar de apenas 19 pilotos terem participado na edição inaugural.

No comunicado divulgado, a FIA confirmou que todos os concorrentes utilizarão pneus Pirelli no Circuito da Guia, mas não revelou qual será o chassis escolhido para a competição. Dada a impossibilidade de equilibrar o desempenho dos diferentes construtores, ao contrário do que sucedia no passado com a Fórmula 3, a Taça do Mundo será disputada com um modelo único.

Actualmente, existem três construtores de chassis de Fórmula 4: Tatuus, Dome e Ligier/Mygale/Crawford. Tudo indica que a FIA deverá optar pelos chassis italianos Tatuus, utilizados nos principais campeonatos europeus da categoria.

O que diz a FIA

O presidente da Comissão de Monolugares da FIA e antigo vencedor da Corrida da Guia, Emanuele Pirro, considerou, mais uma vez, que o lançamento da Taça do Mundo de F4 constituiu uma etapa importante na formação dos jovens talentos.

“A Taça do Mundo de F4 da FIA proporcionou, na época passada, uma oportunidade ideal para os pilotos em início de carreira adquirirem experiência e aprofundarem o seu conhecimento do Circuito da Guia e de Macau, numa fase inicial do seu percurso, antes de, idealmente, evoluírem para a Taça do Mundo de Fórmula Regional da FIA”, disse o ex-piloto italiano de Fórmula 1.

Pirro referiu ainda que na FIA “estamos muito satisfeitos por ver a Fórmula 4 continuar a crescer. A Taça do Mundo de F4 da FIA em Macau reflecte o alcance internacional da categoria e reúne alguns dos melhores jovens pilotos do mundo. A introdução de participações geridas pelas equipas, em linha com o modelo adoptado na Taça do Mundo de FR da FIA, bem como o alargamento da grelha, reforçam a plataforma que disponibilizamos aos talentos emergentes do automobilismo mundial”. A 73.ª edição do Grande Prémio de Macau disputa-se de 19 a 22 de Novembro.