Austrália | PM encontra-se com Xi em nova aproximação a Pequim

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, anunciou sexta-feira que vai reunir-se com o Presidente chinês, Xi Jinping, durante a visita à China, centrada no reforço das relações económicas bilaterais.

Albanese partiu no sábado para uma digressão que inclui passagens pela capital, Pequim, o principal centro financeiro, Xangai, e Chengdu (capital da província de Sichuan, no sudoeste). O programa da visita inclui encontros com Xi, o primeiro-ministro, Li Qiang, e o presidente da Assembleia Nacional Popular, Zhao Leji.

Segundo o gabinete do chefe do Governo australiano, Albanese vai reunir-se com representantes dos sectores empresarial, turístico e desportivo em Xangai e Chengdu. Em Pequim, liderará uma delegação empresarial e participará numa mesa-redonda com presidentes executivos, amanhã.

“Em áreas como a energia verde, por exemplo, há uma real possibilidade de aprofundar a cooperação”, disse Albanese, aos jornalistas, em Sydney, no sudeste do país.

“Cooperamos sempre que possível e discordamos quando necessário, mantendo conversas francas sobre os temas em que temos divergências”, acrescentou. Esta será a segunda visita de Albanese à China desde que o Partido Trabalhista, de centro-esquerda, chegou ao poder, em 2022. O partido conseguiu uma maioria reforçada nas eleições de Maio.