Aviação | Pequim defende como legítima aproximação de caça chinês a avião japonês

O Governo da China defendeu ontem a aproximação de um caça chinês a uma aeronave militar japonesa em águas internacionais, no mar da Leste da China, garantindo que a manobra foi “legítima, razoável [e] profissional”.

O incidente ocorreu na quarta-feira, quando um caça-bombardeiro chinês JH-7 se aproximou de uma aeronave de inteligência electrónica japonesa YS-11EB a uma distância considerada insegura pelas autoridades japonesas, que apresentaram um protesto formal a Pequim sobre a manobra.

O porta-voz do Ministério da Defesa chinês, coronel Jiang Bin, afirmou que as aeronaves de reconhecimento japonesas entraram na Zona de Identificação de Defesa Aérea do mar do leste da China em “múltiplas ocasiões” para realizar “reconhecimento de aproximação”.

Esta zona aérea – que inclui as ilhas Diaoyu, administradas por Tóquio, mas reivindicadas por Pequim – foi anunciada unilateralmente pela China em 2013 e não é reconhecida pelos vizinhos Japão e Coreia do Sul.

“As aeronaves militares chinesas, em conformidade com a lei, realizaram verificações de identificação, rastreio e vigilância, e todas as acções correspondentes foram completamente legítimas, razoáveis, profissionais e em conformidade com os regulamentos”, afirmou Jiang Bin.

O porta-voz realçou que tais actividades de “aproximação e interferência” por parte de navios e aeronaves japonesas “são a causa raiz dos riscos para a segurança aérea e marítima entre a China e o Japão”.

“Esperamos que o lado japonês avance na mesma direcção que a China e crie um ambiente favorável ao desenvolvimento estável das relações bilaterais”, disse Jiang, em declarações citadas pela televisão estatal chinesa CCTV.