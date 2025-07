Fechos de casinos-satélite podem levar novos jogadores às concessionárias

Seguindo a lei de Lavoisier, tanto na química, como na física ou nos jogos de casino, nada se perde e tudo se transforma. É o que consideram analistas e profissionais do sector, ouvidos pelo portal GGR Asia.

Com o encerramento dos casinos-satélites, o que acontecerá à clientela fiel habituada a jogar nestes espaços mais tradicionais, com apostas mínimas mais acessíveis e com bebidas e aperitivos grátis (algo que os casinos das concessionárias começaram a implementar há pouco tempo)?

Em primeira análise, os casinos que permanecerão abertos na península são os principais candidatos a receber estes jogadores, abrindo um novo segmento de mercado que no passado estava arredado dos maiores casinos do território.

“O mercado que os casinos-satélite serve parece ser bastante diferente do dos grandes resorts integrados. Snacks e as bebidas grátis têm sido o pilar dos casinos-satélite até que os resorts integrados entraram finalmente em acção no ano passado. Além disso, o mercado dos casinos-satélite é local e de Hong Kong e recorrente, uma clientela regular”, indica o analista da IGamiX Management and Consulting, Ben Lee, citado pelo GGR Asia.

Profundidade da carteira

O portal de notícias de jogo cita também um responsável de uma das concessionárias, que não se identifica, que entende que muitos dos jogadores dos casinos-satélite podem ficar excluídos do mercado devido aos limites mínimos de apostas serem mais elevados nos casinos operados directamente pelas concessionárias. Porém, em vez das mesas tradicionais de bacarat com dealers, estes jogadores podem optar pelas áreas de máquinas de jogo.

Esta visão de jogadores que tipicamente apostam menos é desmistificada por um executivo de um casino-satélite, que também não se identificou.

“A clientela dos casinos-satélite não é inteiramente de baixo nível. Há também alguns jogadores de nível médio que poderiam adaptar-se às ofertas de empresas como a MGM Macau e a Wynn Macau, que não servem apenas o segmento de topo de gama”, indicou. O responsável acrescentou que os casinos da MGM e Wynn na península estão bem colocados para captar parte da clientela dos casinos-satélite no próximo ano.

Ben Lee acrescenta que para captar este segmento “perdido”, os casinos só têm de oferecer o mesmo tipo de serviço providenciado há anos pelos casinos-satélite: bebidas e aperitivos locais grátis e limites-mínimos de apostas mais flexíveis. Recorde-se que nove dos 11 casinos-satélite que vão encerrar no fim deste ano estão localizados no NAPE e ZAPE.