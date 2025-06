Rota da Seda | Programa de formação de talentos arrancou em Pequim

Foi oficialmente lançado, em Pequim, no passado dia 16, o programa de formação de talentos nas áreas do design cultural e criativo da Rota Marítima da Seda, apoiado pelo MGM e seleccionado para financiamento do Fundo Nacional de Artes da China (FNAC) este ano.

Num comunicado de imprensa, descreve-se como este programa será desenvolvido em colaboração com o Museu do Palácio e o Instituto de Tecnologia da Moda, ambos sediados em Pequim. A ideia é formar “uma equipa de ensino de elite” que, durante 60 dias de “cursos intensivos e estudos de campo”, irá explorar “vários pontos-chave ao longo da Rota Marítima da Seda”.

O programa, intitulado “Formação de Talentos em Design Cultural e Criativo para a Rota Marítima da Seda”, tem por objectivo a promoção da “investigação e a transformação inovadora do património cultural e histórico da Rota Marítima da Seda, formar talentos relacionados, destacando o papel fundamental de Macau como ponte entre as culturas chinesa e ocidental”.

O programa propõe uma “formação multifacetada que combina teoria, estudos de campo e prática, com o objectivo de transformar os participantes em profissionais, comunicadores e promotores da herança cultural e da criatividade”, visando “cultivar novos talentos para o desenvolvimento das indústrias do turismo criativo e cultural na Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, contribuindo também para a continuidade do legado cultural da Rota da Seda”.

Foram escolhidos 30 participantes, “incluindo profissionais dos sectores do património cultural e das artes, investigadores académicos e doutorandos”, sendo que, depois de Pequim, o programa prossegue em Quanzhou, Guangzhou, Hengqin e Macau, “oferecendo experiências de aprendizagem distintas”.

Após estas sessões presenciais, os participantes entrarão numa fase criativa online para refinar o seu trabalho através de um diálogo contínuo com os instrutores. Os resultados finais serão revelados no primeiro trimestre de 2026, destaca o MGM numa nota de imprensa.