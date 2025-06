Hold On to Hope | Pintura a óleo para ver em Julho

Julho marca a inauguração de uma nova mostra na ilha de Coloane, nomeadamente na galeria Hold On to Hope, gerida pela Associação de Reabilitação dos Toxicodependentes de Macau. Desta vez, o público poderá ver quadros pintados a óleo por seis artistas, numa mostra intitulada “Chasing Dreams Under the Stars”

O dia 6 de Julho marca a estreia de uma nova exposição com trabalhos dos alunos do curso de mestrado da Universidade de Huaqiao, na China. A mostra, intitulada “Chasing Dreams Under the Stars”, é acolhida pela galeria Hold On to Hope, localizada na vila de Ka-Hó, em Coloane. O espaço é gerido pela ARTM – Associação de Reabilitação dos Toxicodependentes de Macau, tratando-se de um projecto com um forte cariz de integração social, dando a conhecer à sociedade o trabalho desenvolvido por esta entidade. A mostra pode ser visitada até ao dia 27 de Julho.

Os seis artistas, estudantes de mestrado, que apresentam os seus dotes artísticos são Maruko, John U, Fong Hio Wa, Rosa, Madonna, Ho Cheng Wa. Estes apresentam, segundo uma nota de imprensa, mais 30 obras de arte, que reflectem “experiências e perspectivas individuais”, bem como “pensamentos e sentimentos sobre o mundo em redor”, onde não faltam sequer retratos de Macau e do seu património.

Desta forma, a nova mostra da galeria Hold On to Hope conta com “uma diversidade de estilos e temas”, reflectindo “técnicas e inspirações criativas variadas, contando histórias de esperança, sonhos e a busca pela paixão através das obras”. A organização da mostra espera que o público “fique cativado pelas cores e técnicas de cada pintura”.

Sonhos e estrelas

Para a organização, “Chasing Dreams Under the Stars” é “mais do que uma exposição de arte”, sendo também a “celebração da criatividade e do poder da autoexpressão”, permitindo que “a arte e as emoções se encontrem, transformando sonhos em realidade”.

A última exposição realizada na histórica vila de Ka-Hó aconteceu em Maio e visou, precisamente, celebrar os 25 anos de existência da ARTM enquanto entidade que ajuda pessoas com o vício da droga, álcool ou jogo a curarem-se e voltarem a ter uma vida em sociedade.

Com o nome “Ageing Gracefully”, esta mostra contou com pinturas e peças de artesanato produzidas pelos utentes da ARTM, sendo consideradas “elementos vitais da vida quotidiana na comunidade terapêutica da ARTM”.