Hong Kong | Justiça avalia recurso de jornalista condenado por sedição

A justiça de Hong Kong vai analisar em setembro um recurso do primeiro jornalista condenado a pena de prisão ao abrigo de uma lei de sedição, avançou ontem a imprensa da região.

De acordo com o portal de notícias Hong Kong Free Press, o Tribunal de Recurso marcou para 22 de Setembro a audiência pedida por Patrick Lam Shiu-tung, antigo chefe de redação interino do Stand News. O portal de notícias Stand News fechou portas em Dezembro de 2021, após uma operação policial que envolveu 200 polícias, o congelamento de bens da empresa e a detenção da direcção, incluindo Patrick Lam.

Em Outubro passado, Lam apresentou um recurso da condenação, um mês antes, a 14 meses de prisão, a primeira sentença contra um jornalista ao abrigo de uma lei de sedição estabelecida quando Hong Kong era uma antiga colónia britânica.

Apesar da primeira instância ter considerado Lam culpado, o chefe de redação saiu em liberdade devido a questões de saúde e por já ter cumprido 10 meses de prisão preventiva. Também em Setembro, o mesmo tribunal condenou o antigo chefe de redação do Stand News, Chung Pui-kuen, a 21 meses de prisão por sedição.

O juiz Kwok Wai-kin considerou Chung e Lam culpados de conspiração por publicarem e reproduzirem materiais sediciosos, juntamente com a Best Pencil (Hong Kong) Ltd, a companhia que era proprietária do Stand News. O julgamento, que teve início em Outubro de 2022, durou cerca de 50 dias, tendo o veredicto sido adiado várias vezes.