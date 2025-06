Take-away | Distribuidor detido por conduzir embriagado

Um distribuidor de take-away foi detido depois de sofrer um acidente de viação e acusado uma taxa de alcoolemia de 2,95 gramas por litro de sangue, na terça-feira. Segundo o jornal Ou Mun, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) recebeu a chamada do próprio suspeito, que pediu ajuda e alegou que o pé esquerdo tinha ficado ferido numa das barras de estacionamento para motos.

Quando os agentes policiais chegaram, verificaram que o suspeito cheirava a álcool e suspeitaram que tinha estado a conduzir com excesso de álcool no sangue. Também antes da chamada, o CPSP tinha recebido uma denúncia de um acidente de viação, em que o condutor de uma moto tinha caído sozinho, sem causar danos, e fugido do local.

Com recurso à videovigilância o CPSP confirmou que se tratava do mesmo suspeito e que após o acidente ainda continuou a distribuir comida. Depois de fazer o teste de balão, foi descoberta uma taxa alcoolemia de 2,95 gramas por litro de sangue no condutor. O caso foi encaminhado ao Ministério Público pela prática do crime de condução em estado de embriaguez.