Comédia | Jimmy O. Yang actua pela primeira em vez Macau no Broadway

Os dias 4, 5 e 6 de Julho merecem estar reservados no calendário dos fãs de stand-up comedy de Macau. Jimmy O. Yang, o comediante de Hong Kong que entra em séries como “Silicon Valley” e “Space Force”, vai actuar no Broadway Theatre. Os bilhetes estão à venda a partir de hoje e custam entre 480 e 880 patacas

“Tenho algo grande para anunciar: Macau, Ou Mun, vou aí estar entre 4 e 6 de Julho para três espectáculos. Vão ser os meus primeiros espectáculos em Macau. Os bilhetes vão estar à venda no dia 13 de Junho. Até já, Macau!” Foi desta forma que o comediante Jimmy O. Yang anunciou nas redes sociais que vai trazer o seu espectáculo de stand-up comedy pela primeira vez a Macau. Os espectáculos estão marcados para o Broadway Theatre. Nos dias 4 e 5 de Julho têm início às 20h30 e no dia 6 de Julho, domingo, a sessão começa às 15h.

Os bilhetes estão à venda a partir de hoje e custam entre 480 e 880 patacas.

Antes dos espectáculos em Macau, Jimmy O. Yang irá actuar na sua terra natal, Hong Kong, com cinco espectáculos já esgotados no Coliseu da cidade vizinha, entre hoje e domingo, com duas matinés pelo meio.

Com 38 anos de idade, o comediante tem já uma carreira longa, não só na comédia de palco, mas principalmente em série de televisão e cinema. A popularidade da comédia da HBO “Silicon Valley” apresentou Jimmy O. Yang ao mundo, interpretando um membro de uma equipa de programadores informáticos que tenta a sua sorte no mundo bilionários das aplicações móveis.

Outro papel recorrente no currículo de Jimmy O. Yang, foi na série da Netflix “Space Force”, onde contracena com actores como Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers, Lisa Kudrow e o seu pai Richard Ouyang.

O comediante de Hong Kong entrou ainda em séries como “Os Simpsons”, “It’s Always Sunny in Philadelphia”, “American Dad”, entre outras.

Na sétima arte

Em cerca de 12 anos, Jimmy O. Yang entrou em mais de duas dezenas de filmes. Na sua filmografia há algumas longas metragens incontornáveis, como “Crazy Rich Asians”, “Love Hard”, “Like a Boss” e animações como “The Monkey King”, onde dá voz ao protagonista, “Minions: The Rise of Gru”, “The Lego Movie 2” e “Wish Dragon”.

No meio da uma carreira no palco e nos grandes e pequenos ecrãs, Jimmy O. Yang ainda teve tempo para escrever um livro: “How to American: An Immigrant’s Guide to Disappointing Your Parents”. A obra não só descreve um pouco a sua vida, enquanto alguém que no início da adolescência se muda de Hong Kong para a Califórnia, onde já tinha família, mas também desvenda os temas que costuma abordar nos espectáculos de stand-up comedy.

Na introdução do livro, o comediante dá algumas pistas sobre o seu percurso e o impacto que teve na sua família. “Recusei um emprego na área financeira para me dedicar à carreira de stand-up comedy. O meu pai pensou que eu tinha enlouquecido. Mas apercebi-me que mais valia desiludir os meus pais durante alguns anos, do que desiludir-me o resto da minha vida. Tive de os desiludir para poder dedicar-me ao que amava fazer. Essa foi a única forma que arranjei para poder comer o meu bolo de nabo chinês e a tarte de maçã americana ao mesmo tempo.”

Jimmy O. Yang nasceu em Hong Kong no Verão de 1987, depois de os seus pais se terem mudado de Xangai para a região vizinha. Em 2000, quando o comediante era um jovem de 13 anos, a família mudou-se para Los Angeles, onde vivia uma tia e uma avó do jovem.

Em 2009, formou-se em Economia na Universidade da Califórnia, em San Diego. Na cerimónia de entrega dos diplomas no ano em que completou a licenciatura, o orador principal foi Mike Judge, o autor da série “Silicon Valley”.