Trabalho | Menos despedimentos de Janeiro a Abril

O número de despedimentos em Macau está a descer no início deste ano, de acordo com uma notícia da Rádio Macau.

Segundo os dados disponibilizados pela Direcção de Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) à emissora, entre Janeiro e Abril deste ano foram abertos em Macau 144 processos de despedimento, o que representa um decréscimo de 16 por cento face ao período homólogo de 2024.

Entre os processos de despedimento abertos no ano passado, os trabalhadores pertenciam a seis sectores de actividade, com os mais representados a serem a hotelaria e restauração (61 trabalhadores) e a construção (59 trabalhadores). Em 2023, o número de trabalhadores despedidos foi de 266 e no ano passado de 245, ou seja, menos 21 despedimentos de um ano para o outro.

Há também uma menor litigância quando existe um processo de quebra do vínculo laboral. Entre os processos de despedimento abertos e concluídos no mesmo ano, os que foram decididos em tribunal foram de 13 por cento, em 2023, e 6 por cento em 2024. Em reacção aos dados, em declarações à Rádio Macau, o deputado José Pereira Coutinho considerou que o número de despedidos vai continuar a descer porque “não há mais por onde despedir”.

O deputado afirmou ainda que a questão do emprego é uma das que mais preocupa a população local, principalmente os jovens: “Cada vez há menos postos de trabalho, cada vez é mais difícil encontrar um emprego.

Anteontem, estive na graduação dos alunos da Universidade de Macau e quando estive a falar com as famílias e com os próprios alunos, andam todos preocupados para encontrar o primeiro emprego”, afirmou. “Portanto, é normal que essa tendência de diminuição dos despedimentos continue, porque também não há por onde despedir”, acrescentou.