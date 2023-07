Trabalho | Mais recém-licenciados em empresas de recrutamento

As dificuldades dos jovens recém-licenciados na busca do primeiro emprego têm levado a um aumento considerável no recurso a serviços de empresas de recrutamento.

A empresa de recursos humanos MSS Recruitment registou, desde o início de Março deste ano até agora, um aumento de candidaturas a empregos por parte de recém-licenciados na ordem dos 49 por cento, face ao mesmo período do ano passado. Também o número de visitas ao website hello-jobs aumentou 60 por cento durante o mesmo período, que coincide com uma feira de emprego organizada pela empresa, que começa em Março e dura seis meses.

Em declarações ao jornal Ou Mun, a directora executiva da empresa, Jiji Tu, revelou que desde o início da feira, até ao fim de Junho, o website que aloja ofertas de emprego e recebe candidaturas, foi visitado mais de 1,1 milhões de vezes, enquanto o número de candidatos acabados de sair das universidades superou as 19 mil candidaturas.

Em relação ao salário inicial, Jiji Tu indicou que terá voltado ao nível pré-pandemia, ou seja, algures entre 12 mil a 13 mil patacas.

A feira de emprego deste ano contou também com uma sessão específica para recrutamentos na Grande Baía, que atraiu a participação de 31 empresas do Interior, que disponibilizaram mais de 400 vagas.