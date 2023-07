China Southern Airlines | Pansy Ho indicada para directora

Pansy Ho está indicada para o cargo de directora não-executiva da China Southern Airlines. A nomeação deve ser aprovada na próxima reunião dos accionistas, marcada para 3 de Agosto, sendo a empresa controlada pelo Estado chinês. A China Southern Airlines tem sede em Cantão e uma frota com mais de 500 aviões.

A empresária é filha da relação de Stanley Ho com Lucina Laam e em conjunto com as irmãs Daisy e Maisy controlam grande parte do ex-império do magnata. No âmbito deste controlo, Pansy Ho, é directora executiva da MGM China, presidente da Shun Tak Holdings, e também directora da Air Macau, detida pela empresa Air China, também esta uma das principais companhias de aviação estatal chinesa. Pansy Ho tem 60 anos e é membro da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.