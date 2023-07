Jogo | Receitas de Julho podem ser as melhores desde início de 2020

Analistas da JP Morgan estimam que Julho poderá ser o melhor mês em termos de receitas brutas do jogo desde Janeiro de 2020, com a possibilidade de ser ultrapassada a marca dos 16 mil milhões de patacas. Porém, os resultados desta semana podem ser afectados pela passagem do tufão Talim

Os casinos de Macau podem vir a registar receitas brutas superiores a 16 mil milhões de patacas no final deste mês, de acordo com estimativas dos analistas da JP Morgan Securities (Asia Pacific), divulgadas na segunda-feira.

“Com bases nos contactos que fizemos, as receitas brutas do jogo durante os primeiros 16 dias de Julho deverão rondar os 8,25 mil milhões de patacas, ou 515 milhões por dia”, um registo que demonstra a tendência de recuperação face às receitas diárias de 500 milhões de patacas diárias do segundo trimestre do ano, apontam os analistas DS Kim e Mufan Shi.

Os analistas acrescentam ainda que os resultados em termos de receitas brutas desta semana se devem situar em cerca de 493 milhões de patacas por dia, face aos 530 milhões diários da semana anterior, uma descida “compreensível face à passagem do tufão Talim”.

Na segunda-feira, Macau esteve ontem o dia inteiro em estado de prevenção imediata, estabelecido através de despacho assinado por Ho Iat Seng depois de ter sido içado, entre as 05h30 e as 20h, o sinal 8 devido à aproximação do tufão “Talim” do território, o primeiro deste ano.

As condições meteorológicas levaram a cancelamentos de última hora de quase uma centena de voos, impactando a chegada de turistas e jogadores ao território. Factor que se irá reflectir nas receitas brutas apuradas nas mesas de jogo durante esta semana.

“Ainda assim, prevemos que Julho registe as receitas brutas mais elevadas desde o início da pandemia, acima dos 16 mil milhões de patacas e dos 515 milhões de patacas diárias”, prevêem os analistas, citados pelo portal GGR Asia.

Subida sustentada

Os resultados estimados para este mês revelam ainda o regresso “confortável” a cerca de 90 por cento dos níveis pré-pandémicos das receitas brutas do mercado de massas, valor que reforça a confiança dos especialistas da JP Morgan de que a recuperação completa desse segmento será atingida no próximo mês de Outubro.

Ainda assim, importa referir que a última vez em que a indústria do jogo registou receitas brutas mensais acima dos 16 mil milhões de patacas foi em Janeiro de 2020, quando os casinos do território apuraram quase 22,13 mil milhões de patacas.

Tendo em conta a evolução mensal, recorde-se que em Junho as receitas brutas da indústria do jogo de Macau foram ligeiramente superiores a 15,2 mil milhões de patacas, o segundo melhor registo mensal deste ano, segundo dados da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

O montante arrecadado no mês passado caiu em relação a Maio, quando as receitas dos casinos ultrapassaram a fasquia dos 15,5 mil milhões de patacas, um mês em que a indústria foi impulsionada pelos cincos dias da chamada Semana Dourada do 1.º de Maio, um dos picos turísticos da China continental.