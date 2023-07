Restauração | Volume de negócios revela recuperação

Em Maio, o volume de negócios do sector da restauração registou um aumento em termos anuais, de acordo com as conclusões do “inquérito de conjuntura à restauração e ao comércio a retalho referente a Maio de 2023”, realizado pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Os dados, recolhidos com base em entrevistas, apontam para que, de uma forma geral, o volume de negócios tenha registado um crescimento de 48,8 por cento face ao período homólogo. Os restaurantes com comida “ocidental” registaram um crescimento mais significativo, de 94,7 por cento, enquanto os restaurantes com comida chinesa subiram 68,4 por cento.

Quanto ao comércio a retalho, observou-se um crescimento de 50,6 por cento em termos anuais entre os entrevistados. O volume de negócios dos relógios e joalharia (mais 80,6 por cento), o dos artigos de couro (mais 70,5 por cento), o das mercadorias de armazéns e quinquilharias (mais 62,9 por cento) e o do vestuário para adultos (mais 61,1 por cento) foram os que mais cresceram.

Em relação às expectativas sobre o volume de negócios, 36 por cento dos proprietários da restauração mostraram-se pessimistas, ao apontarem acreditar que o volume de negócios em Junho vai cair em termos mensais. Entre os proprietários de restaurantes com comida chinesa e os proprietários de comida com sopas de fitas, a proporção de pessimismo era de 45 por cento e 32 por cento, respectivamente.