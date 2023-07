Lazer | Revelados planos para Canídromo e Campo de Aventura em Hac Sá

Foram divulgados ontem os planos para o Campo de Aventuras Juvenis da Praia de Hac Sá e para o antigo Canídromo, que vão acrescentar duas áreas de aventura, desporto e lazer ao território. Em Coloane, será instalado um zip line, um circuito de BTT para adultos, pista de skate e a zona de jogos de guerra. No Canídromo, o destaque será dado aos desportos e ao convívio familiar

O Governo revelou ontem os planos de construção do antigo Canídromo Yat Yuen e o Centro Desportivo Lin Fong e para o Campo de Aventuras Juvenis da Praia de Hac Sá.

Em Coloane, o Executivo planeia aproveitar as instalações de arborização e lazer existentes, como os terrenos não aproveitados e a Quinta Feliz em redor da Praia de Hac Sá, para construir faseadamente o Campo de Aventuras Juvenis da Praia de Hac Sá. O Governo espera que o espaço possa abrir ao público em 2025 e reservou um orçamento de 1,6 mil milhões de patacas para executar o projecto.

Num terreno com 10 hectares de área, vão estar integrados “diversos elementos, tais como lazer e descanso, divertimento familiar, aventura, agricultura experimental, actividades em grupos e educação sobre a natureza”.

O projecto contempla 12 zonas temáticas, que incluem um zip line, “torre de aventura, parede de escalada, rede tridimensional de escalada, carros infantis de quatro rodas, circuito de bicicletas todo-o-terreno para adultos, pista de skate e zona de jogos de guerra”. Além disso, serão ainda construídas zonas para competições aquáticas e diversão infantil.

Segundo a apresentação conduzida ontem pelo secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, o Governo pretende “construir um local repleto de aventuras aquáticas, terrestres e aéreas”, para a “manutenção física e mental” dos cidadãos de todas as idades, especialmente crianças, adolescentes e jovens.

Continuará a existir um local para campismo, uma área para divulgação científica sobre natureza, uma grande zona relvada para actividades polivalentes, churrasco, ciclovias e passeios para jogging espalhados pelos 10 hectares de todo o campo. O projecto contempla ainda a construção de um auto-silo com, pelo menos, 200 lugares de estacionamento.

Nova vida

Na zona norte da península, irá nascer uma outra área de lazer e desporto. O antigo Canídromo Yat Yuen e o Centro Desportivo Lin Fong serão convertidos num Parque Desportivo, com uma área bruta total de cerca de 74 mil metros quadrados. O edifício central do canídromo deverá ser mantido, uma vez que representa um capítulo marcante da história de Macau, foi indicado ontem.

Além da prática desportiva, o novo espaço será concebido a pensar no convívio familiar, actividades comunitárias, lazer e cultura. Tal como na apresentação do Campo Aventura em Coloane, o Governo sublinha que as novas instalações têm como objectivo promover a saúde física e mental dos residentes.

De acordo com o plano apresentado ontem, o Parque Desportivo será “dividido em três edifícios principais, uma pista de atletismo standard, um sistema tridimensional pedonal e de lazer e um conjunto de praças urbanas. Os edifícios principais são o Pavilhão 1, o Pavilhão 2 e o Centro de Actividades Infantis.

O Pavilhão 1 irá oferecer, espalhados por quatro pisos, campos de skate, ténis de mesa, voleibol, escalada e badmínton. No rés-do-chão será construído um campo de futsal.

No Pavilhão 2, que terá dois pisos, irá nascer uma piscina com bancada para espectadores, bem como vestiários, recepção e três campos de basquetebol também com bancadas.

O Centro de Actividades Infantis, edifício que terá quatro andares, será dividido entre uma área de ensino criativo no primeiro andar, uma área interior de jogos no segundo andar e uma plataforma exterior sem barreiras que liga à plataforma do Pavilhão 2. Este espaço irá contar ainda com uma área dedicada à leitura. Haverá também espaço para uma ciclovia, pista de corrida e vias arborizadas.

Tendo em conta o futuro fluxo de pessoas, o projecto irá providenciar um parque de estacionamento subterrâneo (com cerca de 450 lugares de estacionamento).

Bom auspício custa 42 milhões

O Governo anunciou ontem a construção de uma estátua de Kun Iam, perto da Barragem de Hac Sá e do novo parque infantil, que vai custar 42 milhões de patacas. Quando questionado sobre os motivos que levaram o Governo a optar por uma estátua, em vez de plantar mais árvores naquela zona, o secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, apontou que a imagem de Kun Iam está intimamente ligada a Macau e permite promover a cultura chinesa. “Tradicionalmente Kun Iam representa bom auspício, que corresponde à imagem de terra da flor de Lótus de Macau […] Vai servir também para divulgar a cultura chinesa, uma vez que a imagem de Kun Iam tem um grande acolhimento entre a população”, acrescentou.