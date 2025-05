Crime | Troca de dinheiro resulta em três detenções

Um roubo num quarto de um hotel resultou na aplicação da prisão preventiva a três dos envolvidos e na abertura de uma investigação criminal contra as vítimas, por troca ilegal de dinheiro. A informação foi divulgada ontem pelo Ministério Público (MP) e todos os envolvidos são do Interior da China.

O caso aconteceu num hotel, quando um grupo de seis homens se organizou para roubar dinheiro a um casal, que terá vindo para Macau para trocar ilegalmente dinheiro.

O grupo convenceu o casal a deslocar-se a um quarto de hotel, com as perspectivas de realizar um empréstimo e também de troca de dicas para jogar nos casinos locais. No entanto, assim que o casal atravessou a porta foi atacado com uma faca de cozinha. Além disso, os seis membros do grupo conseguiram roubar 200 mil dólares de Hong Kong às vítimas.

Após o ataque, a política conseguiu deter três dos seis membros do grupo, o que significa que outros três ainda estão a monte. “Realizado o primeiro interrogatório judicial aos três arguidos […] o Juízo de Instrução Criminal, sob a promoção do Ministério Público, aplicou-lhes a medida de coacção de prisão preventiva por concluir pela existência de fortes indícios da prática do crime de roubo qualificado […] entre outros crimes, tendo em conta a natureza e a gravidade dos factos e a fim de se evitarem a fuga de Macau, a continuação da prática de actividade criminosa da mesma natureza e a perturbação da tranquilidade social”, foi revelado.

Ao mesmo tempo, as vítimas estão igualmente a ser investigadas por haver indícios do crime de exploração de câmbio ilícito para jogo.