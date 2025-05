FRC | Debate sobre uso de tecnologia na próxima quarta-feira

Decorre na próxima quarta-feira, na Fundação Rui Cunha (FRC), a sessão “Geração dos ecrãs: navegar sem limites” [Blue wave generations: surfing without limits]. O evento pretende discutir o impacto da navegação, sem limitações, nos ecrãs digitais, principalmente nos telemóveis e das novas tecnologias.

A sessão, uma organização conjunta da Associação dos Jovens Macaenses (AJM), Universidade de São José (USJ) e a Fundação Rui Cunha, vai focar-se na forma como o tempo excessivo nos ecrãs digitais afecta a saúde e o bem-estar, em especial a geração mais jovem, e como pode afectar o sistema educativo em Macau, bem como será ainda abordado o que pode ser feito para equilibrar e gerir o tempo (com ou sem ecrãs), incluindo a introdução da Inteligência Artificial ​​no nosso futuro próximo.

Jacky Ho, director da Faculdade de Ciências da Saúde e do “Macao Observatory for Social Development” da USJ, é o orador convidado deste evento, que apresentará o tema nesta sessão, moderada por Jerusa Antunes, vice-presidente da AJM. A palestra, com início às 18h30 horas, é aberta ao público e será conduzida em inglês.