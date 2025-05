HK / Alliance Française | Sessão sobre novo livro de Mark O’Neill

A Alliance Française de Hong Kong apresenta, na próxima quarta-feira, às 18h30, o evento dedicado a falar do mais recente livro do escritor e jornalista Mark O’Neill, intitulado “Europeans in Hong Kong” [Europeus em Hong Kong].

A sessão, com o nome “Rencontre avec Mark O’Neill: ‘Europeans in Hong Kong'”. Segundo a apresentação oficial do evento, irá falar-se de como as comunidades de nacionalidades europeias, incluindo de membros da comunidade macaense, moldaram a sociedade local e desenvolveram várias iniciativas comunitárias e de apoio social.

“Na Hong Kong do século XIX as pressões sociais conduziram ao abandono de muitas mulheres, as vulneráveis. A congregação Les Soeurs de Saint-Paul, chegada a Hong Kong em 1848, ofereceram refúgio [a pessoas pobres]”, sendo que entre 1848 e 1897 deram apoio a mais de 34.000 crianças, na sua maioria chinesas e meninas. “Este acto de compaixão representa uma das contribuições europeias mais significativas para Hong Kong”, descreve-se.

Mark O’Neill nasceu em Londres, Reino Unido, e está há muitos anos radicado em Hong Kong. Foi jornalista e desde 2006 que se dedica a escrever a tempo inteiro, tendo já lançado 12 livros sobre questões sociais e culturais da região e da China, incluindo obras biográficas.