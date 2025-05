DSAL | Feiras de emprego oferecem 77 vagas em lojas e hotelaria

Abrem hoje as inscrições para três sessões de feiras de emprego, que se vão realizar nos dias 22 e 23 de Maio para os sectores da hotelaria e comércio a retalho, segundo informação divulgada ontem pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL). Os interessados podem inscrever-se até ao meio-dia da próxima quarta-feira e candidatar-se às 77 vagas de emprego.

A primeira sessão, marcada para a manhã de 22 de Maio, irá disponibilizar 11 empregos para “Hotel W Macau – Studio City”, para os cargos de agente do centro de contactos com clientes, agente de atendimento a clientes, hóspede, cozinheiro de nível elementar e recepcionista de spa.

Na parte da tarde do mesmo dia, é a vez do sector da venda a retalho de luxo, com 16 vagas para a “Giorgio Armani Macau Limited” e a “Gucci” para os cargos de chefe assistente de loja, supervisor de loja, consultor de vendas e empregado de armazém.

Na manhã de 23 de Maio, serão oferecidas 50 vagas para os cargos de empregado de loja, empregado de armazém e empregado de atendimento a clientes nas lojas “ISA Boutique Limited” e “iSport Sporting Goods”.