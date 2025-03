Casinos-satélite | Consultora prevê desvalorização de hotéis de 60 por cento

A consultora imobiliária Savills alertou que caso os casinos-satélites encerrem, as avaliações dos hotéis onde operam podem desvalorizar mais de 60 por cento.

Em declarações ao jornal Ou Mun, o director da empresa, Franco Liu, apontou que os empréstimos contraídos no passado pelos hotéis na banca foram acordados com base nas receitas apuradas nas mesas de jogo, e que sem essa fonte de rendimentos, caso os casinos-satélites fechem, o valor dos empréstimos pode ultrapassar o valor da avaliação da propriedade.

Além disso, o responsável apontou que muitas lojas nas proximidades dos casinos-satélite, que proporcionam negócios relacionados com o jogo, podem não sobreviver e ver-se obrigadas a fechar portas, afectando o valor das rendas dos imóveis desocupados.

Com base no registo predial, Franco Liu estimou que todos os casinos-satélite e o comércio que os rodeia tenham obrigações de crédito à banca entre 25 a 39 mil milhões de dólares de Hong Kong. Face à possibilidade destas obrigações caírem em situação de crédito malparado, o director da consultora imobiliária alertou para a hipótese de a vaga de encerramentos poder afectar a estabilidade do sistema financeiro e das suas instituições.